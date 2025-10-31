Alianza Lima rescató un empate agónico ante Melgar en Matute. Fue 2-2 por el gol sobre el final del partido de Renzo Garcés, luego de un par de errores del arquero Carlos Cáceda. De todas maneras, pese a que se logró sumar un punto, los hinchas blanquiazules apuntaron contra el entrenador Néstor Gorosito, a quien culpan de que el equipo no logre ganar de local.

Melgar lo tuvo para ganar luego de los goles de Bernardo Cuesta y Matías Lazo, mientras que Alianza Lima trataba de empatarlo luego del tanto de Paolo Guerrero. Renzo Garcés le ganó en su cabezazo a un par de defensores rivales y a una salida insólita de Carlos Cáceda. Así logró el empate el elenco ‘íntimo’, algo que desató desahogo en el hincha, pero también muchos cuestionamientos.

Esto último tuvo un claro apuntado por parte del hincha blanquiazul. A Néstor Gorosito le cuestionan que Alianza Lima no se pueda hacer fuerte en Matute en Liga 1. Ha perdido muchos puntos jugando de local, lo que ha hecho que no sólo vea cómo Universitario logre el tricampeonato nacional sino que hasta pueda perder el segundo lugar de la Tabla Acumulada a manos de Cusco FC.

Hinchas de Alianza Lima cuestionan a Néstor Gorosito

En la red social X (Twitter), hubo muchas críticas para Néstor Gorosito. Los hinchas de Alianza Lima le cuestionan el funcionamiento del equipo, la involución en el rendimiento, en comparación con lo visto por Copa Libertadores y el hecho de no poder ganar como local, lo que lleva a la irregularidad en esta Liga 1.

En este sentido, se han visto muchas frases en contra del juego del conjunto ‘íntimo’. Una de las frases más fuertes apuntó contra la falta de fútbol. “Con el plantel que tiene Alianza, termina el año con menos futbol que catálogo de Natura“, tiró una cuenta partidaria en X.

Por supuesto, con tanta crítica, también hubo pedidos para los dirigentes del club y están apuntados contra la renovación de Néstor Gorosito. Cabe recordar que fue renovado por una temporada más, por lo que se quedará en el club para 2026. Los hinchas se cuestionan el motivo por el que se decidió su continuidad cuando los resultados no aparecen.

