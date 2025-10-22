Tras el estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué riesgo corre el Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?

Se viene uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal y Universitario de Deportes se verán las caras en el Estadio Nacional en las próximas horas, aunque situación muy delicada en el territorio nacional podría cambiar drásticamente los planes. El día de ayer se conoció un mensaje a la nación por parte de José Jerí, presidente de la república, en donde anunció un estadio de emergencia en Lima y Callao por los siguientes 30 días.

“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, seguridad y confianza. Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”; fue el pronunciamiento del mandatario nacional en Palacio de Gobierno.

Ahora, ¿realmente esta nueva postura del gobierno podría perjudicar la realización del duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2025? La información hasta el momento indica que se necesitaría un permiso especial para el desarrollo normal del evento deportivo al ser catalogado como masivo. Dicho esto, no existen riesgos de que pueda nuevamente postergarse o suspenderse ya que no hay toque de queda en Lima.

El posible escenario que tendría el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes

Si bien el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 está pactado para que se realice en el Estadio Nacional y sola con hinchada local, lo cual finalmente se confirmó en las últimas horas por una disposición del club rimense, existe el posible escenario en donde este clásico moderno pueda disputarse sin público ya que dependerá mucho la reunión previa que puedan tener las autoridades con los encargados.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

“El partido también puede jugarse sin público. Todo dependerá del acuerdo al que se llegue y que los comités de seguridad pidan que el partido se juegue sin público”; informó recientemente José Elice, exministro del Interior, en conversación con el programa televisivo ‘Latina Noticias‘ respecto a la posibilidad de que el encuentro no tenga gente en las tribunas, a pesar de que hasta el día de hoy se siguen vendiendo las entradas respectivas.

Día, hora y dónde ver el Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes está programado para el próximo jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Nacional. La transmisión oficial estará a cargo de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘; mientras que también podrás seguir todas las incidencias del duelo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘. Hasta ahora esta la información preliminar, a menos de que pronto se emita algún cambio importante al respecto.

Fuente: Universitario

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

Universitario | Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; César Inga, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera. DT: Jorge Fossati.

