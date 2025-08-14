Alianza Lima consiguió un valioso triunfo por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Bajo ese contexto, Erick Delgado valoró el resultado conseguido por el cuadro ‘íntimo’, pero dejó en claro que este rendimiento también debería verse en el campeonato local.

Asimismo, aprovechó en referirse al gran momento que atraviesa el elenco ‘celeste’, sin embargo, es consciente que esto no será suficiente para pelear por el título nacional a fin de año.

Erick Delgado contundente con Sporting Cristal

“Para mí, el candidato a quitarle la opción de ser tricampeón a la ‘U’ es Alianza, eso está cerrado. La mejoría de Cristal no me sesga a que Alianza sea el rival directo de la ‘U’“, expresó en un inicio durante el programa L1 Radio.

Además, le hizo una recomendación a ‘Pipo’: “Por eso digo, me parece que Gorosito tiene que saber sobrellevar los dos campeonatos (Liga 1 y Copa Sudamericana) de la misma manera”.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025, con Sporting Cristal como único líder con 13 puntos y Universitario de Deportes pisándole los talones con la misma cantidad de puntos, pero con diferencia en los goles a favor y en contra.

