Erick Delgado reveló la debilidad de Marcelo Bielsa para Uruguay vs. Perú: “Suelen quedar expuestos”

El exarquero nacional analizó lo que será el duelo entre peruanos y uruguayos por la última fecha del proceso clasificatorio.

Por Nicole Cueva

Erick Delgado analizó el estilo de juego de los equipos de Marcelo Bielsa.
© Composición Bolavip PerúErick Delgado analizó el estilo de juego de los equipos de Marcelo Bielsa.

La Selección Peruana enfrentará a Uruguayen la ciudad de Montevideo en lo que será la última jornada doble de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En la previa de este importante duelo, Erick Delgado, exarquero del combinado nacional, reveló cuál es la debilidad que suelen tener los equipos que dirige Marcelo Bielsa.

“Bielsa no va a salir a decir que jueguen de otra forma, va a salir a atacar y va a ser un ida y vuelta como siempre. Va a dejar los lados y esa siempre va a ser una vulnerabilidad que van a tener sus equipos, más aún cuando sus rivales salen a atacarlos”.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Si yo fuera Ibáñez, trato de esperar los primeros 20 o 25 minutos que es lo normal y aprovechar las contras por los costados, que suelen quedar expuestos”.

Último partido entre Perú y Uruguay

La Selección Peruana logró un triunfo clave frente a Uruguay en Lima durante la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El héroe de la noche fue Miguel Araujo, quien conectó de cabeza en los minutos finales y encendió la fiesta en el Estadio Nacional.

La asistencia fue obra de Piero Quispe, mientras que en la zona defensiva, jugadores como Carlos Zambrano y Luis Abram destacaron por su firmeza.

Tabla de posiciones EN VIVO de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Nicole Cueva
