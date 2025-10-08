Ayacucho FC seguirá en la Liga 1. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar como infundada la apelación interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, así, el cuadro ayacuchano sigue en la Primera División. Sin embargo, esto puede ocasionar una catástrofe para todo el Perú, incluidas la Selección y los clubes del país.

Es que la FIFA podría intervenir, ya que la decisión de la Justicia ordinaria con Ayacucho FC representa una violación a su Estatuto. De esta forma, el máximo organismo del fútbol mundial podría sancionar a la FPF, lo que podría afectar a la Selección Peruana y a todos los clubes afiliados a la propia federación.

Así lo insinuó el abogado y especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares. Según advirtió en una publicación en X (Twitter), el fallo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho viola el artículo 59 del Estatuto de FIFA. Si bien el fallo judicial beneficia a Ayacucho FC puede provocar otras consecuencias.

FIFA puede intervenir y sancionar a la FPF o a Ayacucho FC

La violación a su Estatuto puede llevar a FIFA a advertir a la FPF en el caso de Ayacucho FC. Si bien la federación local piensa en el siguiente paso judicial tras el fallo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, lo cierto es que podría verse perjudicada.

La sanción más grave es la desafiliación total de la FPF. ¿Qué significa? Tanto la Selección Peruana como los clubes peruanos serán expulsados de toda competencia internacional organizada por la FIFA como Mundiales, Eliminatorias, Copa Libertadores y Sudamericana.

En tanto, otra solución sería directamente dejar sin efecto la medida cautelar que permite que Ayacucho FC juegue en la Liga 1. El propio Marcelo Bee Sellares señaló que la FIFA puede “anular los partidos de Ayacucho, restando 3 puntos a los clubes ganadores”.

Respecto a esto último, el abogado deportivo recordó un antecedente. “En 2009, Rangers (Chile) desistió de un recurso judicial tras un ultimátum de FIFA, que amenazaba con excluir a Chile del Mundial 2010″. Esto podría llevar a que los ‘Guerreros Wari’ terminen por desistir del proceso legal y desciendan directamente.

¿Por qué el fallo del caso Ayacucho FC viola el Estatuto de la FIFA?

Tal lo contado, el fallo en favor de Ayacucho FC representa una violación al Estatuto de la FIFA debido a que se intervino a través de la Justicia ordinaria, algo que lo prohíbe en sus artículos 59 y 51.

“La FIFA, sus federaciones miembro y las confederaciones serán las propietarias originales de todos los derechos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin restricción alguna en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la legislación“, dicta el artículo 59.

En tanto, el artículo 51 del Estatuto de la FIFA apunta: “Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole“.

Por eso, FIFA podría manifestarse en las próximas horas ante esta situación y advertir a la Federación Peruana y a Ayacucho FC. En riesgo está el futuro del Perú a nivel internacional.

