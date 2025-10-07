¿Selección Peruana sin DT hasta 2027? Lo que explicó Jean Ferrari para su elección y qué pasará con Manuel Barreto

La Selección Peruana comenzará un nuevo ciclo este viernes 10 de octubre cuando se enfrente a Chile como visitante en un partido amistoso. Será la primera prueba para el combinado nacional, que tendrá a Manuel Barreto como entrenador interino. Es que Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), piensa en el próximo director técnico y dejó algunas reflexiones.

Jean Ferrari habló en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes. No sólo se manifestó respecto a las polémicas con Álex Valera y Kevin Quevedo recientemente, sino que expuso algunas ideas respecto al futuro entrenador de la Selección Peruana.

Cabe recordar que Manuel Barreto tomó las riendas para los amistosos de octubre y noviembre en La Bicolor. Al menos, por ahora, dichos encuentros ante Chile (tanto en octubre como noviembre) y Rusia, estarán bajo su cargo, pero el futuro es una incógnita. En este sentido, el director general de fútbol de la FPF dio algunas precisiones sobre el futuro seleccionador.

Lo que busca Jean Ferrari con el nuevo entrenador de la Selección Peruana

Ferrari quiere ordenar la FPF y, a partir de ahí, planificar lo que piensa para el futuro de las Selecciones Nacionales Peruanas. “Este es un tema netamente de planificación. Yo me enfoco principalmente en dos pilares: planificación y orden. Si yo no tengo orden y no tengo planificación, no puedo avanzar“, indicó.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (FPF).

Para poder realizar su trabajo y elegir al nuevo entrenador de La Bicolor, el ex administrador de Universitario destacó al presidente de la FPF, Agustín Lozano. “Siempre el agradecimiento al Ingeniero Agustín Lozano porque me está dando esa apertura y me está dando esa posibilidad de tomar esas decisiones, en función a esta planificación”, manifestó.

Respecto a esa planificación, expuso su idea. “He puesto sobre la mesa esta proyección y no está enfocada en el ‘cómo’ o ‘cómo va a ser el sistema de la eliminatoria que viene’, sino en lo que nosotros necesitamos como estructura a nivel sistema-fútbol. Yo tengo que enfocarme más en un entrenador que calce con un perfil basado hacia… y ahí viene todo lo otro: estilo, relaciones, tanto con hinchada como periodistas y dirigentes, llegadas a los futbolistas”, dijo Ferrari.

Y agregó: “Entonces, no pasa por el cómo será el sistema de la eliminatoria, sino en recuperar nuestra esencia, en volver a nuestras raíces para que a partir de ahí comencemos a fortalecer y agrandar ese universo de futbolistas que necesitamos. Entonces, ampliamos ese universo de futbolistas, lo fortalecemos teniendo un comando técnico que vaya con ese lineamiento. Si nosotros comenzamos a fortalecer esa estructura, el sistema de cómo serán las eliminatorias queda en un segundo plano”.

Las explicaciones de Jean Ferrari tienen que ver con una consulta del periodista Diego Rebagliati, quien mencionó que Perú no tiene más que amistosos para el 2026 y debe esperar a 2027 para tener un nuevo entrenador. En ese sentido, el director general de la FPF, no ve tal posibilidad y evalúa perfiles para el próximo seleccionador.

¿Quiénes son los candidatos a dirigir a la Selección Peruana?

Jean Ferrari estuvo en Argentina para llevar adelante algunas reuniones con entrenadores para el puesto en Perú. No obstante, no hubo novedades y, por eso, Manuel Barreto sigue como interino por ahora. A partir de ahí, surgen especulaciones y rumores sobre el puesto de DT en La Bicolor.

Tras la salida de Óscar Ibáñez como interino, sonaron varios nombres para dirigir a la Selección Peruana: desde Néstor Gorosito y Miguel Rondelli del fútbol local hasta Tité y Gustavo Quinteros. Por lo bajo, también apareció Luis Zubeldía, una de las opciones preferidas de Ferrari, pero a quien no pudo convencer luego de que éste recibió una oferta y aceptó el cargo de DT en Fluminense.

El último nombre en aparecer como opción es el argentino Martín Demichelis. Sin embargo, parece difícil que ‘Micho’ elija dirigir a la Selección Peruana. Habrá que esperar en las próximas semanas por potenciales reuniones de Ferrari con otros entrenadores.

