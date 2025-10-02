Israel ha estado en el punto de mira de muchos frentes debido al conflicto bélico con Palestina en Gaza. Esto llevó a que FIFA y UEFA reciban varios pedidos, incluido desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para excluir a la selección israelí de toda competencia de fútbol, incluido el Mundial 2026. Sin embargo, ahora la situación cambió.

Y es que la figura de Donald Trump ha influido enormemente para que Israel no sufra las consecuencias de parte de los organismos más importantes del fútbol mundial. ¿Cómo? Con la propuesta de paz que trascendió el pasado lunes en acuerdo con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Trump ya había adelantado hace algunos días, cuando trascendió la posibilidad de la exclusión israelí, que intercedería por este país ante FIFA y UEFA. De todas maneras, ante el primero, ya hubo un primer paso, conocido por lo que pasó en el Consejo de la FIFA realizado en Zúrich.

FIFA no trató la exclusión de Israel del Mundial 2026

Gianni Infantino lideró el Consejo de la FIFA en Zúrich este jueves 2 de octubre donde se trataron varios temas, como por ejemplo, la designación de las sedes para el Mundial Sub 20 2027. En un comunicado posterior, habló sobre la paz y el conflicto israelí-palestino.

“FIFA no puede resolver problemas geopolíticos (…) pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, dijo. Esto estuvo directamente relacionado con la situación de Israel, país al que acusan de crímenes de lesa humanidad contra la comunidad palestina por la guerra en Gaza.

Donald Trump, presidente de EE.UU., junto a Gianni Infantino de FIFA (Getty Images).

Esas fueron las únicas palabras de Infantino, ya que no hubo conferencia de prensa ni entrevistas. La explicación también apunta a que la exclusión de la selección de Israel no fue tratado en el Consejo de la FIFA.

Esto es sin dudas un triunfo de parte de Donald Trump, aunque no definitivo. Según diferentes fuentes desde Europa, el máximo organismo esperará a cualquier decisión que venga de la votación de la UEFA. Si deciden excluir a Israel de las Eliminatorias UEFA y a todos los clubes israelíes de sus competencias, FIFA se sumará y lo eliminará del Mundial.

Israel pelea por llegar al Mundial 2026

Israel podrá jugar las próximas fechas de las Eliminatorias UEFA donde, en octubre, deberá enfrentar a sus rivales directos para la clasificación al Mundial 2026. El sábado 11 de octubre visitará a Noruega y, tres días después, el 14, enfrentará a Italia.

Actualmente, el combinado nacional israelí está en el tercer lugar con nueve puntos, mismos que Italia, que está segundo. Noruega es líder y está lejos con 15 unidades, puntaje perfecto.

