La directiva de Alianza Lima ha tomado una controvertida decisión que ha generado un intenso debate entre la afición y la prensa deportiva. Tras una dolorosa derrota (0-1) ante Alianza Universidad de Huánuco, que ha mermado considerablemente sus aspiraciones en el Torneo Clausura, el club ha optado por abrir las puertas del Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, a los hinchas visitantes para el crucial clásico contra Sport Boys. Este encuentro, correspondiente a la jornada 14, está programado para el jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m.

Sport Boys tendría hinchas en Matute

La noticia, revelada por el periodista Carlos Hernández, indica que se están llevando a cabo negociaciones activas para permitir la presencia de ambas hinchadas en el recinto victoriano. La propuesta específica es destinar la zona de Oriente Lateral para los seguidores del equipo chalaco. Esta medida es particularmente llamativa si se considera el contexto: no solo se produce después de una derrota clave que ha sembrado la desilusión, sino también tras una baja asistencia de público en el partido anterior contra Atlético Grau.

Desde un punto de vista puramente financiero, esta estrategia se presenta como astuta y pragmática. La venta de entradas a la hinchada de Sport Boys aseguraría una recaudación significativamente mayor para la jornada 14. Este ingreso adicional es vital, especialmente ante la previsible baja afluencia de público local, producto del desempeño irregular del equipo y el descontento de sus propios seguidores. La alta demanda de entradas por parte de Sport Boys, un equipo con una fervorosa base de hinchas, parece haber sido un factor determinante en esta decisión, a pesar del evidente impacto anímico y la presión deportiva que recae sobre el club en un momento tan crucial del campeonato.

Alianza Lima recibirá a Sport Boys en Matute. (Foto: X).

Alianza Lima debe definir prontamente

Sin embargo, en el ámbito estrictamente deportivo, esta medida debilita la tan valorada ventaja de jugar en casa. Los jugadores de Alianza Lima se verán obligados a afrontar un clásico con el ruidoso y apasionado apoyo de la hinchada rival en una de las tribunas principales del estadio. Esto representa una presión adicional inoportuna, especialmente cuando el equipo necesita con urgencia sumar los tres puntos para mantenerse en la cima del Torneo Clausura y no ceder terreno ante sus competidores directos. La mística de “Matute” como un fortín inexpugnable para los rivales podría verse comprometida por esta disposición.

Mientras los hinchas aliancistas anhelan títulos y victorias contundentes que los devuelvan a la gloria deportiva, la directiva del club parece enviar un mensaje ambiguo. La estrategia de vender entradas al equipo rival para compensar la baja asistencia propia, tal como informó Carlos Hernández, ha desatado un intenso debate en las redes sociales y programas deportivos. Los puristas argumentan que se prioriza lo económico sobre lo deportivo y el sentimiento del hincha, mientras otros lo ven como una solución necesaria para sanear las arcas del club.