Charles Aránguiz reveló el punto débil de Carlos Zambrano tras expulsión en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Charles Aránguiz y Carlos Zambrano tienen un problema personal que va más allá del campo de fútbol. Quedando esto en evidencia durante el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el chileno habló de lo que pasó en el duelo.

Declarando al término del partido, Charles Aránguiz primero analizó el Alianza Lima vs. Universidad de Chile: “La llave está abierta. Fue un partido muy difícil. Ellos tienen muy buenos jugadores. Es un gran rival, así que a seguir trabajando y esperar el partido que viene”, comenzó el volante.

Tras ello, Charles Aránguiz elogió al plantel de Alianza Lima: “Creo que el momento que ellos llegaron fue por la calidad de jugadores que tienen, pero fue un partido muy positivo para nosotros”, dijo el mediocampista puesto que el duelo terminó sin goles.

Ahora pues, hay que recordar que Carlos Zambrano ya había sido expulsado por una agresión directa contra Charles Aránguiz. De esta forma, el volante chileno reveló que el punto débil del ‘Kaiser’ es su falta de control y manejo de emociones, fundamental para cualquier defensa que quiere estar en el más alto nivel.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada gana 960 mil dólares, un monto que lo establece como uno de los jugadores mejores pagados de la Liga 1.

Lo cierto es que ahora Alianza Lima tendrá que jugar ante Universidad de Chile sin Carlos Zambrano. Una presencia que sin duda golpeará la defensa íntima, pero que el técnico Néstor Gorosito ya sabrá cómo suplirla.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Fichado en enero del 2023, si cumple todo su vínculo estará durante cuatro temporadas en el equipo de La Victoria.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.

