¡Último momento! Hermano de Paolo Guerrero confirma el futuro del ‘9’ en el fútbol peruano: “Me dijo que tiene contrato…”

Todavía quedan algunas jornadas para el término de la Liga 1 2025 y uno de los firmes candidatos al título es Universitario de Deportes. Dicho esto, entre los temas más debatibles de las últimas jornadas se encuentra el fututo de un Paolo Guerrero que llegaría a la temporada 2026 con 42 años de edad. Es así que ahora mismo, perteneciendo a las filas de Alianza Lima, se podría decir que podemos conocer en qué club seguirá compitiendo profesionalmente.

Fue gracias a su hermano Julio Rivera, más conocido en el fútbol peruano como ‘El Coyote’, que recientemente se filtró el escenario de que Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima. Cuando muchos hinchas blanquiazules se siguen preguntando qué decisión tomará la directiva en Matute sobre este tema y cuál es la postura del delantero, resulta que el protagonista de la noticia le confirmó a uno de sus familiares más cercanos que ya tiene contrato por todo el año 2026.

“Pensé que se iba a retirar, pero me dijo que tiene contrato hasta el 2026. Mi hermano se cuida mucho, es muy profesional, corre como un chiquillo y está haciendo goles”; reveló Julio ‘El Coyote’ Rivera en charla con ‘Radio Ovacion‘ respecto a una conversación que habría tenido con Paolo Guerrero en el último tiempo, con lo cual ya podemos ir notando que los directivos de Alianza Lima empiezan a tomar cartas en el asunto sobre la plantilla de la siguiente temporada.

¿La inminente continuidad de Paolo Guerrero complica el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima?

Frente a la más reciente información que compartió Julio Rivera respecto al futuro cercano que le espera a Paolo Guerrero en Alianza Lima, cualquiera podría decir en estos momentos que la estadía de Hernán Barcos empezaría a complicarse en gravedad. Hasta el momento no hay información concreta respecto a la decisión que tomarían ambas partes, tanto jugador como directiva, así que es muy probable que en las próximas horas se conozca mayor profundidad de ello.

No será una determinación tan sencilla que digamos. El ‘Pirata’ llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 y gracias a sus estupendos rendimientos se convirtió en un verdadero ídolo para el pueblo blanquiazul. El hecho de que el próximo plantel tenga una delantera de 82 años de edad podría ser un factor a tomar en cuenta, sobre todo cuando las lesiones y dolencias físicas significarían un escenario muy factible por el tema generacional de ambos goleadores.

Los números de Paolo Guerrero en lo que va de la temporada 2025

En lo que va de la temporada 2025 y vistiendo la camiseta de Alianza Lima, Paolo Guerrero completa un total de 33 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lleva anotados 13 goles y 2 asistencias en 1.877 minutos de competencia en cancha, además de ser el titular habitual en las planificaciones estelares de un Néstor Gorosito que en reiteradas ocasiones ha mencionado y destacado la categoría de uno de los máximos referentes de la plantilla íntima.

