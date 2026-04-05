“Un equipo de pelotazos”: Paolo Guerrero no se guardó nada y criticó la forma de ganar de Universitario

El clásico fue para Universitario de Deportes y dejó una amarga sensación para Alianza Lima. Los merengues lograron imponerse por la mínima diferencia y ahora gozan de un mejor ambiente en la interna, por ende es que en Matute deben centrarse en optimizar rendimientos. Dicho esto, Paolo Guerrero aún persiste en la frustración y así lo evidenció en declaraciones.

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El capitán y goleador de Alianza Lima, quien por cierto el día de ayer estuvo muy bien referenciado por la defensa de Universitario de Deportes, dio detalles de cómo vivió el clásico del fútbol peruano y no dudó en cuestionar la manera en que perdieron el encuentro. Hablando de que la ‘U’ no había generando mucho, Paolo Guerrero aseguró que fue un trámite bastante parejo.

“Un partido muy equilibrado. Nos vamos con bronca porque nos hayan hecho ese gol, en realidad no corríamos ningún riesgo, no había peligro. Nos vamos con bronca porque pudimos haber tenido un mejor partido. Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos querían llegarnos. Creo que no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar y encontrar a los jugadores libres”; expresó Paolo Guerrero en charla con los medios en zona mixta tras el clásico.

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🗣️ “Da bronca perder con un equipo así, que juega a base de pelotazos”, manifestó Paolo Guerrero al culminar el partido frente a Universitario. pic.twitter.com/eZ1hsZCvWb — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) April 5, 2026

Y es que dentro de la evaluación que realizó el ‘Depredador‘, hay algo de cierto. Fue un partido muy parejo en varios aspectos y una desatención en la defensa de Alianza Lima generó el gol de Martín Pérez Guedes al inicio del segundo tiempo. Luego no se dieron mayores acciones de peligro y quizá por ese lado va el comentario del atacante, quien claramente le dejó una ‘chiquita’ al nivel de la ‘U’.

¿Cómo quedaron Universitario y Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026?

Luego del clásico del fútbol peruano disputado en el Estadio Monumental, quien se acomodó mejor en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 fue Universitario de Deportes. Los merengues sumaron 18 unidades y alcanzaron el cuarto lugar, mientras que los íntimos se quedaron con 20 puntos y mantienen el primer lugar a la espera de lo que pueda hacer Los Chankas en su partido.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El 1-0 de la ‘U’ representa ser un envión anímico muy importante para el plantel pensando en lo que viene. Sabiendo que de haber perdido las chances de lograr el primer título de la temporada 2026 se alejaba mucho, ahora están a tan solo dos puntos de los primeros puestos y deberán seguir por dicho camino para seguir teniendo muy firme la posibilidad del tetracampeonato a fin de año.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes.

venció a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes. Paolo Guerrero cuestionó el estilo de juego rival tras la derrota en el clásico peruano.

cuestionó el estilo de juego rival tras la derrota en el clásico peruano. El club merengue alcanzó 18 puntos y se ubicó en el cuarto lugar del torneo.