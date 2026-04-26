Williams Riveros es blanco de críticas tras un horror en la derrota de Universitario frente a Alianza Atlético: “Su ciclo ya acabó”

Universitario de Deportes no pudo en condición de local y perdió 2-1 frente a Alianza Atlético. El Estadio Monumental fue testigo de una terrible jornada para los merengues que ahora sí empiezan a decirle adiós a la posibilidad del título del Torneo Apertura 2026. Frente a este contexto es que el nombre de Williams Riveros suena como uno de los principales culpables de la durísima derrota.

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Alianza Atlético logró una enorme victoria por 2-1 ante Universitario por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental



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Williams Riveros, titular y uno de los líderes de Universitario de Deportes, no tuvo un buen partido ante Alianza Atlético y quedó expuesto en varias acciones defensivas. La peor de todas fue cuando a los 56′ perdió un balón en salida de manera infantil y se vino la contra rival que terminó en el 2-1 definitivo por parte de Valentín Robaldo, quien por cierto concretó su doblete en el encuentro.

“No era solo el DT, los jugadores también tienen la culpa de esto. Polo, Flores, Valera, Riveros, por no nombrar mas su ciclo ya acabó”, “Desde antes de ser tricampeones vengo diciendo que Riveros no debía seguir en Universitario. No existen argumentos futbolísticos para que se haya quedado” y “Lo de Riveros es increíble”; fueron las reacciones de los hinchas de Universitario de Deportes.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Lo más llamativo es que minutos después, a los 79′ para ser más exactos, Williams Riveros fue clave en una estupenda salvaba para evitar el tercer gol de Alianza Atlético. Cuando el balón estaba por ingresar al arco tras un remate de Franco Coronel, el defensor despejó de la línea y luego estuvo muy atento para el rebote que fue para Valentín Robaldo. A pesar de esta buena reacción, los hinchas de Universitario de Deportes ya no quieren saber más del paraguayo.

El nuevo reto de Universitario tras la dura caída de hoy ante Alianza Atlético

Luego de la durísima derrota que significó el 2-1 de esta noche frente Alianza Atlético en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en donde por cierto dejaron escapar el invicto de locales que tenían en la presente temporada, Universitario de Deportes tendrá que cambiar rápidamente el chip para meterse de lleno a la competencia de la Copa Libertadores 2026.

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El próximo miércoles 29 de abril recibirán a Nacional de Uruguay por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Tras un empate 0-0 ante Deportes Tolima en Ibagué y la caída por 0-2 contra Coquimbo Unido en Lima, ahora el equipo merengue deberá buscar el triunfo a como de lugar para seguir con la posibilidad de clasificar a octavos de final, de lo contrario serán más criticados.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Universitario perdió su invicto como local tras caer 2-1 ante Alianza Atlético en el Monumental.

perdió su invicto como local tras caer ante en el Monumental. El defensa Williams Riveros fue criticado por un error en salida que provocó el segundo gol rival.

fue criticado por un error en salida que provocó el segundo gol rival. Valentín Robaldo anotó un doblete para darle el triunfo al equipo visitante en la fecha 12.