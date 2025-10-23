La caída frente a Universitario desató la furia en La Florida. Los hinchas de Sporting Cristal no se guardaron nada y exigieron cambios inmediatos en el plantel. En redes, las críticas hacia uno de los jugadores más señalados se hicieron virales.

Y es que cuando se pierde un clásico suelen darse estas reacciones. Más cuando ese resultado le sirve a Universitario para ser tricampeón de la Liga 1. Así es, Sporting Cristal dejó en bandeja de plata el título para los cremas.

Por eso es que los hinchas de Sporting Cristal no perdonaron y en redes sociales expusieron todo su enojo. Señalando al culpable de la derrota ante Universitario, varios usuarios coincidieron en que Irven Ávila fue el gran responsable.

Con frases como “Ávila ya cumplió su ciclo” o “el peor jugador del partido es Irven Ávila”, los fanáticos de Sporting Cristal señalaron a Irven Ávila como uno de los grandes responsables de la derrota ante Universitario.

Quejas sobre Irven Ávila. (Foto: Producción Bolavip)

¿Irven Ávila se va de Sporting Cristal?

Lo cierto es que Irven Ávila tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025. Tras ello se evaluará si el delantero seguirá una temporada más en tienda celeste, pero lo más probable es que no renueve.

Hay que recordar que Irven Ávila tiene 35 años y ha disputado 17 partidos de titular de los 27 que ha jugado en la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Además, anotó 9 goles, dio 2 asistencias y tiene un puntaje general de 7.00 por parte de Sofascore.

Irven Ávila jugando con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuánto dinero gana Irven Ávila?

Irven Ávila gana 15 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según el último reporte oficial de Salary Sport. Según este dato, el delantero se lleva 180 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Irven Ávila tiene contrato con Sporting Cristal?

Irven Ávila tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025. Renovando su continuidad en el 2023, el delantero siguió en La Florida, pero su tiempo estaría llegando a su fin.