Deschamps se quejó de Iván Barton tras derrota ante España: “¿El árbitro tiene nivel para una semifinal de Mundial?”

El DT de Francia habló tras la derrota 0-2 ante España y apuntó contra el arbitraje. Iván Barton tuvo un par de acciones en contra de los 'Blues'.

Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, habló luego de la derrota en semifinales ante España en el Mundial 2026. En un par de entrevistas con medios franceses, cuestionó el arbitraje del salvadoreño Iván Barton y reveló que el vestuario francés quedó “aniquilado”.

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“Planteo una pregunta y no voy a responderla, ¿tiene el árbitro el nivel para arbitrar una semifinal del Mundial 2026?“, cuestionó Deschamps en el canal M6. La actuación de Iván Barton no tuvo grandes polémicas, aunque quedó la bronca en ‘Les Blues’ por el penal que cobró por la infracción de Lucas Digne contra Lamine Yamal.

En líneas generales, no hubo otras polémicas en este partido. Francia no jugó bien y España tuvo una mejor actuación. De todas maneras, Deschamps no tuvo gran autocrítica por el rendimiento de ‘Les Blues’. “Estuvimos un poco por debajo en lo técnico”, se limitó a decir.

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En tanto, respecto al sentir de la Selección de Francia, el entrenador francés comentó que los jugadores “están aniquilados” emocionalmente. El golpe ha sido muy duro, precisamente, porque había una gran ilusión, además de que el Mundial había sido muy bueno.

Didier Deschamps cuestionó el penal cobrado para España

En otra entrevista, esta vez para beIN Sports, Deschamps fue más al detalle sobre el arbitraje de Barton y apuntó contra el penal que cobró en favor de España. “No voy a hablar del penal, si no, parecerá una excusa porque hemos perdido“, expresó.

En tanto, en la conferencia de prensa con los distintos medios del mundo, insistió con el árbitro. “El cuarto y quinto árbitro estaban a mi lado y eran de alto nivel, pero desafortunadamente, no fueron escuchados“, comentó.

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Evidentemente, Deschamps se quedó con mucha bronca por el trabajo del árbitro. En todo caso, le impide buscar su segundo título de Copa del Mundo y deberá tener su último partido como seleccionador francés por el tercer puesto.

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