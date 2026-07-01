Francia y Paraguay juegan en el Estadio Filadelfia este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Francia enfrentará a Paraguay este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en un partido que ya empieza a calentarse desde la previa. El encuentro se disputará desde las 4:00 PM en el Estadio Filadelfia y tendrá como gran atractivo el choque entre una de las selecciones favoritas al título y una de las grandes sorpresas del torneo.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con la obligación de confirmar su favoritismo, pero en el comando técnico francés saben que el partido no será sencillo. Paraguay viene de eliminar a Alemania en una llave dramática y ese resultado encendió las alarmas en el plantel europeo.

En conferencia de prensa, Deschamps fue claro al destacar el principal rasgo que hace peligroso al conjunto guaraní. Para el entrenador francés, Paraguay combina fortaleza física, intensidad competitiva y una identidad sudamericana que puede complicar cualquier plan de partido.

“Ellos mostraron que son un equipo que hay que tomar en serio. Luego está ese ADN sudamericano, donde se pelea en los duelos y también tienen buenos jugadores”, declaró Didier Deschamps, dejando en claro que Francia no subestima al rival pese a partir como favorita.

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Kylian Mbappé lleva 6 goles en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Kylian Mbappé también advirtió sobre Paraguay

Kylian Mbappé, máxima figura de Francia, también se refirió al duelo de octavos de final y coincidió con el análisis de su entrenador. El delantero remarcó que el triunfo paraguayo ante Alemania no fue casualidad y que ese antecedente obliga a los franceses a tomar el partido con máxima seriedad.

“Han demostrado que son un equipo al que hay que tomar en serio, vencieron a Alemania”, señaló Mbappé. Con esas declaraciones, Francia empieza a preparar un cruce de alto voltaje ante Paraguay, que llega motivado, con confianza y dispuesto a dar otro golpe histórico en el Mundial 2026.

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Didier Deschamps ha sido campeón con Francia en el Mundial 2018 y en la Liga de Naciones de la UEFA 2020-2021. (Foto: Getty Images)

¿En qué estadio juegan Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Paraguay y Francia juegan en el Estadio Filadelfia, más conocido como el Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania – Estados Unidos.

¿Qué día y a qué hora juegan Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Paraguay y Francia juegan este sábado 4 de julio desde las 4:00 PM y en cotejo válido por los octavos de final del Mundial 2026.

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Datos claves

Francia y Paraguay se enfrentarán este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

El trascendental encuentro de eliminación directa tendrá lugar en el Estadio Filadelfia a partir de las 4:00 PM.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, y el atacante Kylian Mbappé elogiaron el característico “ADN sudamericano” de la Albirroja tras haber dejado en el camino a Alemania.