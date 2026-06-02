Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Bélgica, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Croacia y Bélgica se enfrentan en un partido amistoso que se disputa en Rijeka. Ambas selecciones están entre las que pueden pelear por el título de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Croacia y Bélgica se enfrentan este martes 2 de junio en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026. El Stadion HNK Rijeka es el escenario para este encuentro entre dos selecciones europeas, que se perfilan para ser animadores de la Copa del Mundo.

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Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercer lugar en Qatar 2022, se perfila para ser una selección contendiente para el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Luka Modric como líder, el combinado de Zlatko Dalić tiene una buena prueba en su casa.

Bélgica, por su parte, cuenta con una nueva generación de futbolistas en donde destacan Maxim De Cuyper, Koni de Winter, Matías Fernández-Pardo o Diego Moreira. Por supuesto, se sostienen Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois en el combinado dirigido por Rudi García.

Diego Moreira, una de las novedades de Bélgica (Getty Images).

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¿Dónde ver EN VIVO amistoso Croacia vs. Bélgica?

El partido amistoso Croacia vs. Bélgica cuenta con transmisión en TV y plataformas de streaming para Sudamérica. Se puede ver aquí:

Los hinchas peruanos repasan el fixture y ubican los partidos más atractivos para sus apuestas mundial antes del pitazo inicial del torneo.

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¿A qué hora se juega el amistoso Croacia vs. Bélgica?

Croacia vs. Bélgica se juega este martes 2 de junio en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Datos claves