Harry Kane y Luka Modric debutan en el Mundial 2026. Entérate en qué canales ver HOY en vivo el partido entre Inglaterra vs. Croacia.

La espera terminó para dos de las selecciones más importantes de Europa. Inglaterra y Croacia debutan HOY, miércoles 17 de junio, por la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026 en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada. Por eso te presentamos la guía completa para que veas el partido en vivo y en directo por tu televisor, y la opción online vía streaming ideal para celulares y computadoras.

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El encuentro marcará el inicio de la participación mundialista para ambos equipos en una zona que también integran Ghana y Panamá. Por ello, sumar los tres puntos desde el arranque puede resultar clave para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Inglaterra llega como una de las selecciones señaladas entre las candidatas al título gracias a la calidad de su plantel y figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. Del otro lado, Croacia buscará volver a demostrar que sabe competir en los grandes torneos internacionales, tal como lo hizo en las últimas Copas del Mundo.

La expectativa es máxima entre los aficionados, especialmente después de los problemas extradeportivos que vivió la delegación inglesa en los días previos al torneo tras el robo de parte de su material de entrenamiento durante un traslado en Estados Unidos.

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Harry Kane se alista para el partido entre Inglaterra vs. Croacia válido por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO, ONLINE y por STREAMING?

El partido entre Inglaterra y Croacia se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de DSports (DIRECTV y DGO), Disney+, ESPN, América Televisión y Paramount+ en sus respectivas plataformas de televisión y streaming.

Los horarios confirmados son: 3:00 PM en Perú, 4:00 PM en México, 6:00 PM en Estados Unidos, 9:00 PM en Inglaterra y 10:00 PM en Croacia. El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 y puede empezar a definir el rumbo de una zona que promete ser una de las más competitivas de toda la fase de grupos.

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Luka Modric es el llamado a capitanear a Croacia ante Inglaterra por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineación titular Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.

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Datos claves

El debut de Inglaterra y Croacia se juega hoy por el Grupo L del Mundial 2026.

El partido se transmite en vivo por DSports, Disney+, ESPN, América Televisión y Paramount+.

Las figuras inglesas Harry Kane y Jude Bellingham inician la participación en el torneo.