Dónde y en qué estadio se juega Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se enfrentan por cuartos de final del Mundial 2026. El estadio en donde juegan es de los más importantes de Estados Unidos y será sede también del partido por el tercer puesto.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. La sede elegida para este encuentro es Miami y el estadio designado es el Hard Rock Stadium (renombrado como Estadio Miami por la FIFA).

Publicidad

Es el sexto partido que alberga el Hard Rock Stadium en esta Copa del Mundo. Luego de ello, le quedará uno solo por recibir, que es el del tercer puesto. Es un recinto deportivo característico para partidos de fútbol americano (es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y los Miami Hurricanes de la NCAA), pero ha sido utilizado para otros grandes eventos. A continuación, los detalles:

Partidos que albergó el Hard Rock Stadium en el Mundial 2026

15 de junio de 2026 (Grupo H): Arabia Saudita 1-1 Uruguay

21 de junio de 2026 (Grupo H): Uruguay 2-2 Cabo Verde

24 de junio de 2026 (Grupo C): Brasil 3-0 Escocia

27 de junio de 2026 (Grupo K): Colombia 0-0 Portugal

3 de julio de 2026 (Dieciseisavos de final): Argentina 3-2 Cabo Verde

11 de julio de 2026 (Cuartos de final): Noruega vs. Inglaterra | 16:00 horas (PET)

| 16:00 horas (PET) 18 de julio de 2026 (Tercer puesto): Por definirse | 16:00 horas (PET)

Publicidad

Datos generales del Hard Rock Stadium

Inauguración: 16 de agosto de 1987.

16 de agosto de 1987. Capacidad actual: Aproximadamente 65,326 espectadores para fútbol americano (puede variar ligeramente según el evento).

Aproximadamente para fútbol americano (puede variar ligeramente según el evento). Equipos locales: Es la casa de los Miami Dolphins (NFL) y de los Miami Hurricanes (fútbol americano universitario de la NCAA).

Es la casa de los (NFL) y de los (fútbol americano universitario de la NCAA). Renovación millonaria: Entre 2015 y 2016, el estadio pasó por una remodelación financiada con fondos privados de más de 500 millones de dólares. El cambio más drástico fue la instalación de un enorme techo tipo dosel (canopy) que protege a más del 90% de los espectadores de la lluvia y el intenso sol de Florida, sin cerrar el estadio por completo.

Entre 2015 y 2016, el estadio pasó por una remodelación financiada con fondos privados de más de 500 millones de dólares. El cambio más drástico fue la instalación de un enorme (canopy) que protege a más del 90% de los espectadores de la lluvia y el intenso sol de Florida, sin cerrar el estadio por completo. Superficie: Césped natural (Bermuda grass).

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Curiosidades del Hard Rock Stadium

El estadio de los mil nombres: Antes de llamarse Hard Rock Stadium en 2016, el recinto tuvo una cantidad récord de nombres debido a diferentes patrocinios. Fue conocido como: Joe Robbie Stadium, Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphins Stadium, Dolphin Stadium, Land Shark Stadium y Sun Life Stadium.

Antes de llamarse Hard Rock Stadium en 2016, el recinto tuvo una cantidad récord de nombres debido a diferentes patrocinios. Fue conocido como: Joe Robbie Stadium, Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphins Stadium, Dolphin Stadium, Land Shark Stadium y Sun Life Stadium. Un circuito de Fórmula 1 en su estacionamiento: Desde 2022, el estadio es el epicentro del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 . El trazado del Autódromo Internacional de Miami rodea literalmente el estadio, convirtiendo el complejo en un circuito de carreras de primer nivel.

Desde 2022, el estadio es el epicentro del . El trazado del Autódromo Internacional de Miami rodea literalmente el estadio, convirtiendo el complejo en un circuito de carreras de primer nivel. Tenis dentro de un estadio de la NFL: Desde 2019, el prestigioso torneo de tenis Miami Open (Masters 1000) se juega allí. Sorprendentemente, la pista central (Stadium Court) se construye temporalmente dentro de las gradas del estadio de fútbol americano.

Desde 2019, el prestigioso torneo de tenis (Masters 1000) se juega allí. Sorprendentemente, la pista central (Stadium Court) se construye temporalmente dentro de las gradas del estadio de fútbol americano. Ex casa de béisbol: Desde 1993 hasta 2011, también fue la casa de los Florida Marlins (ahora Miami Marlins) de la MLB, antes de que se mudaran a su propio estadio.

Publicidad

Eventos importantes que albergó el Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium es un destino global para megaeventos, no sólo a nivel deportivo, sino también de entretenimiento. Su historial incluye:

Fútbol Americano (NFL y NCAA)

6 Super Bowls: Ha sido sede del gran juego de la NFL en seis ocasiones (XXIII, XXIX, XXXIII, XLI, XLIV y LIV). El más reciente fue el Super Bowl LIV en 2020, donde los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers (famoso también por el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer Lopez).

Ha sido sede del gran juego de la NFL en seis ocasiones (XXIII, XXIX, XXXIII, XLI, XLIV y LIV). El más reciente fue el Super Bowl LIV en 2020, donde los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers (famoso también por el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer Lopez). Campeonatos Universitarios: Ha albergado el BCS National Championship y el College Football Playoff National Championship en varias ocasiones.

Publicidad

Fútbol

Copa América 2024: fue la sede de la gran final del torneo, donde Argentina se coronó bicampeona de América tras vencer a Colombia.

Copa Mundial de la FIFA 2026: es una de las sedes oficiales para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

es una de las sedes oficiales para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El Clásico: en 2017, albergó un histórico partido amistoso entre el Real Madrid y el FC Barcelona, siendo una de las pocas veces que “El Clásico” se ha jugado fuera de España.

Publicidad

Béisbol (MLB)

2 Series Mundiales: Fue escenario de las Series Mundiales de 1997 y 2003, ambas ganadas por los Florida Marlins mientras compartían el estadio con los Dolphins.

Entretenimiento

WrestleMania XXVIII (2012): Albergó el evento estrella de la WWE, con el icónico enfrentamiento principal entre The Rock y John Cena.

Albergó el evento estrella de la WWE, con el icónico enfrentamiento principal entre The Rock y John Cena. Conciertos Legendarios: Ha recibido giras mundiales de artistas de la talla de Taylor Swift (The Eras Tour), Beyoncé, U2, The Rolling Stones, Madonna, Coldplay y Paul McCartney, entre muchos otros.

DATOS CLAVE

Noruega e Inglaterra juegan cuartos de final el 11 de julio de 2026.

juegan cuartos de final el 11 de julio de 2026. Hard Rock Stadium es la sede elegida, con capacidad para 65,326 espectadores.

es la sede elegida, con capacidad para 65,326 espectadores. Seis Super Bowls y una final de Copa América se disputaron en este recinto.