La firme opinión de Ancelotti sobre Brasil que llamó la atención previo al Mundial

Brasil se alista para enfrentar a Marruecos en el Mundial 2026. En la previa del partido, su entrenador se refirió al esperado debut.

La espera está por terminar. Brasil se alista para enfrentar a Marruecos en su estreno por el Grupo C del Mundial 2026, en un compromiso que despierta gran expectativa por el nivel de ambas selecciones. El encuentro significará el inicio de su camino en la competencia y promete emociones desde el pitazo inicial.

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Además, el partido tendrá un ingrediente especial para Carlo Ancelotti, quien vivirá su primera experiencia como entrenador en una Copa del Mundo, un desafío que el estratega italiano afronta con especial entusiasmo.

La firme opinión de Ancelotti sobre Brasil

Mediante sus redes sociales, el estratega italiano compartió su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. Además, resaltó lo especial que significa disputar una Copa del Mundo y hacerlo al mando de la ‘Canarinha’, una responsabilidad que describió como un verdadero privilegio.

Para el técnico italiano, esta experiencia representa uno de los momentos más significativos de su trayectoria profesional y así lo dio a conocer mediante su cuenta personal de Twitter:

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“Es un deber y un honor debutar en un Mundial dirigiendo a Brasil. Vamos a vivir este momento con alegría y entusiasmo, porque es un capítulo muy especial de mi historia. ¡Vamos, Brasil!”, escribió el exDT del Real Madrid.

¿Cuándo juega Brasil vs Marruecos?

El encuentro se disputará hoy, sábado 13 de junio, desde las 17:00 horas de Perú y genera gran expectativa por el nivel de ambas selecciones, por lo que se espera un duelo intenso y atractivo de principio a fin.

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DATOS CLAVES

Carlo Ancelotti debutará hoy como director técnico en un Mundial dirigiendo a Brasil.

El partido Brasil vs Marruecos por el Grupo C se disputará el sábado 13 de junio.

El encuentro iniciará a las 17:00 horas según el horario oficial de Perú.