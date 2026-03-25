Todos los canales que transmiten Bolivia vs Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026

Las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves 26 de marzo por el partido correspondiente a la llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. Se trata del encuentro que definirá al rival de Irak por un lugar en la Copa del Mundo. El duelo se juega en el Estadio BBVA de Monterrey desde las 16:00 horas local (18:00 horas Bolivia y 17:00 horas Perú).

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Bolivia y Surinam se juegan su última chance de jugar el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En juego está la clasificación a la final de este Repechaje Intercontinental donde espera Irak para jugar el próximo martes 31 de marzo también en Monterrey.

Una ilusión que sigue viva, desde El Alto hasta Monterrey. 🇧🇴#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/32GPByn4cI — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 25, 2026

‘La Verde’ busca volver a un Mundial tras su última participación en 1994. Para llegar a este Repechaje Intercontinental logró quedar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, dejando atrás a selecciones como Venezuela, Perú y Chile.

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Los ‘Suriboys’, por su parte, se metió en esta repesca de manera casi milagrosa. Quedó en el segundo lugar del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. Logró la clasificación debido a que metió más goles que Honduras en la tercera ronda. Busca disputar su primera Copa del Mundo de la FIFA.

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¿Qué canales transmiten Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El partido Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026, se puede ver en vivo para todo el mundo en la plataforma FIFA+. No obstante, cada país cuenta con su propia transmisión del partido. A continuación puedes ver dónde ver el partido según cada país:

Bolivia : Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves y Entel TV.

: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves y Entel TV. Surinam : DSports Caribe, STVS, Bluu, SCCN, Rush Sports y QN-Sports.

: DSports Caribe, STVS, Bluu, SCCN, Rush Sports y QN-Sports. Argentina , Ecuador , Perú , Uruguay y Venezuela : DSports y DGO.

, , , y : DSports y DGO. Brasil : SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play. Chile : DSports, DGO y Mega.

: DSports, DGO y Mega. Colombia : DSports, DGO, Win Sports y Win Play.

: DSports, DGO, Win Sports y Win Play. Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua y Panamá : TUDN, ViX y Tigo Sports.

, , , , y : TUDN, ViX y Tigo Sports. México : TUDN, TUDN en vivo y ViX.

: TUDN, TUDN en vivo y ViX. España : DAZN España.

: DAZN España. Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, Fanatiz, Peacock, Telemundo Deportes Ahora, fuboTV y ViX.

Datos claves

Bolivia vs. Surinam se juega el 26 de marzo en el Estadio BBVA.

se juega el 26 de marzo en el Estadio BBVA. FIFA+ y Bolivia TV transmiten el partido por el repechaje al Mundial 2026.

transmiten el partido por el repechaje al Mundial 2026. Irak enfrentará al ganador en la final el martes 31 de marzo.