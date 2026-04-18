Así está Perú en la tabla del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La delegación peruana sigue dejando huella en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Este viernes alcanzó las 17 medallas en distintas disciplinas, resultado que le permite posicionarse en el sexto lugar del medallero general.

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¿Qué disciplinas han sido premiadas?

El surf se consolida como la disciplina más sobresaliente para el Perú en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras sumar tres medallas de oro gracias a Lucciano Campos, Hannah Saavedra y Catalina Zariquiey. A ello se añaden la plata obtenida por María Paula Conterno y el bronce conseguido por Emilia Ezcurra.

En lucha libre, Francesko Canayo se coronó campeón en la categoría 51 kg, mientras que Oziel Herrera, Álvaro Villa y Fernando Jimeno se quedaron con la medalla de plata. Por su parte, en lucha grecorromana, Jules Casalino obtuvo la plata y Víctor Rojas sumó una medalla de bronce.

En tenis de mesa, Keiji Takeda consiguió la medalla de plata en la modalidad individual masculina, resultado que también replicó el equipo mixto; mientras que en judo, Yesus Perea y Prizzila Lam se adjudicaron preseas de bronce. Finalmente, en tiro con arco, la dupla integrada por Avril Santa Cruz y Kenshi Atto logró el bronce en arco compuesto mixto.

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Medallas de Perú en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

ORO

Lucciano Campos – Bodyboard (Surf)

Hannah Saavedra – Bodyboard (Surf)

Catalina Zariquiey – Shortboard (Surf)

Francesko Canayo – 51 kg Lucha Libre

PLATA

Oziel Herrera – 60 kg Lucha Libre

Álvaro Villa – 92 kg Lucha Libre

Fernando Jimeno – 45 kg Lucha Libre

Keiji Takeda – Tenis de mesa

Jules Casalino – 48 kg Lucha Grecorromana

María Paula Conterno – SUP Surf

Luciana Granados, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo, Keiji Takeda – Equipo mixto (Tenis de mesa)

BRONCE

Emilia Ezcurra – SUP Race femenino (Surf)

Yesus Perea – 66 kg (Judo)

Víctor Rojas – 65 kg Lucha Grecorromana

Avril Santa Cruz y Kenshi Atto – Equipos Compuesto Mixtos (Tiro con arco)

Prizzila Lam – 78 kg (Judo)

Halana Farfán – 51 kg (Boxeo).

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Así va el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

DATOS CLAVES

La delegación de Perú alcanzó las 17 medallas y ocupa el sexto lugar en Panamá 2026.

El surf destacó como la disciplina más exitosa con tres medallas de oro y una de plata.

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