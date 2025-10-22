Luis Advíncula es uno de los jugadores que no se sabe que es lo que pasará en su futuro en Boca Juniors. Esta temporada no ha sido la mejor para el peruano y con su bajo nivel parece que tiene las horas contadas. En el cuadro ‘xeneize’ ya están en la búsqueda de un nuevo jugador y sería a pedido del mismo presidente.

La temporada comenzó muy bien para el ‘Rayo’ siendo titular absoluto. Pero conforme avanzaron los partidos, su nivel no era el mismo que la campaña anterior. Esto ha hecho que se le termine de relegar al banco de suplentes en la segunda parte del año. Lo que hace pensar que ya está de salida del cuadro argentino que no lo ve como opción para arrancar.

¿Quién sería el reemplazo de Luis Advíncula?

Según lo que se ha podido conocer, Boca Juniors tiene en carpeta el nombre de Nahitan Nández. El uruguayo es una de las tentaciones que tiene Juan Román Riquelme para reforzar el equipo el próximo año. Si bien está jugando en el Al-Qadsiah y tiene contrato vigente, ya se ha dado un acercamiento para conocer un poco más su situación.

El lateral de 29 años también tuvo palabras bastante curiosas hace poco, en donde mencionó su posible vuelta a Argentina para vestir otra vez los colores ‘Azul y Oro’. “Ser campeón en Boca fue hermoso. Quedó pendiente la Copa Libertadores. Me gustaría volver a Boca en algún momento. A Peñarol también, claramente. Pero me gustaría volver pleno, vigente”, expresó a DSports.

Con estas declaraciones queda claro que hay una intensión del jugador de volver. Pues se conoció por medio del periodista Germán García Grova que ya hubo una conversación con el presidente de Boca. Ahora, su llegada no sería nada fácil por el extenso contrato que aun tiene. De igual forma su salida no sería nada barata con la compra de su cláusula de 8 millones de dólares.

¿Luis Advíncula regresa al Perú?

Siendo un jugador suplente en Boca Juniors y ahora que están buscando a su reemplazo en Arabia Saudita, la pregunta es si: ¿Advíncula quiere volver a la Liga 1?

Con 36 años de edad, parece que sería una opción clara su vuelta al fútbol peruano y hay equipos interesados. El principal es Alianza Lima, si bien se dice que no han buscado al ‘Rayo’, pues parece que se quedarán sin lateral por derecha. Guillermo Enrique no continuaría para el siguiente año, lo que dejaría la puerta abierta para el lateral nacional.

Luis Advíncula con camiseta de Luis Advíncula

Pero también está la posibilidad que regrese a Sporting Cristal, acá lo económico sería una dificultad. No obstante, si es que Advíncula piensa en su retiro, pues hacerlo con el equipo ‘celeste’ sería la mejor opción para él. Ya Yoshimar Yotún volvió y podría ser un punto importante para que también vuelva al Rímac.

