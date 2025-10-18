El increíble gol que Luis Ramos erró bajo el arco sin portero ante Deportivo Cali

Luis Ramos continua siendo un jugador titular en el cuadro de América de Cali, el peruano se ha ganado el puesto a punta de grandes partidos. Frente a Deportivo Cali no terminó siendo la excepción, el atacante patrio hizo un buen juego, mostrándose en todo momento para que se consiga una victoria importante por 2-0.

Publicidad

Publicidad

En el clásico vallecaucano se vivió una gran emoción para el cuadro de Luis Ramos, que logró un impresionante triunfo. ‘Los Diablos Rojos’ hicieron lo que quisieron en el área rival y consiguieron tres puntos valiosos. El peruano participó activamente en el partido y tuvo una increíble ocasión de gol.

Esta ocurrió en el minuto 76, con un Deportivo Cali que estaba jugado pues iba perdiendo el encuentro. Pero el marcador se pudo ampliar aun más, Bertel recibe el balón dentro del área y saca el centro para el peruano, este se lanza de palomita para intentar llegar al gol, pero falla en el cálculo y termina dejando pasar el 3-0 que liquidaba la contienda.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Luis Ramos y su asistencia ante Deportivo Cali

Eso sí, el peruano no logró anotar ningún gol, pero si colaboró para que el partido se pueda ganar. Algo que tiene el delantero nacional es que puede colaborar mucho en ataque, por eso en este juego el equipo se vio beneficiado con él. El trajín que hace es algo que se valora mucho y más si se consigue abrir espacios dentro del área.

Esta jugada se dio a los 27 minutos, el 9 nacional recibe el balón fuera del área y este manda un pase largo para Cristian Barrios, quien a pesar de lo fuerte de la asistencia, logra llegar al esférico y ante un portero con muchas dudas termina de poner el 1-0 en el marcador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Este es un triunfo importante para el elenco de América de Cali, que sigue en el camino en busca de quedar entre los ocho mejores. Por ahora está fuera de esas posiciones, pero cada vez se encuentra más cerca y de mantener un buen ritmo, podrían llegar a meterse en la pelea por el título.

ver también Oliver Sonne quedó impactado tras lamentable noticia de último minuto que sacude al Burnley