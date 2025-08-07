Christian Cueva vive su mejor momento en Emelec de Ecuador: y recibió una crítica inesperada desde Perú

Álvaro Barco, en una reciente entrevista con el periodista ecuatoriano Álvaro Riera, ofreció una perspectiva detallada sobre Christian Cueva, futbolista peruano que actualmente se desempeña en el Emelec de Ecuador. Barco destacó su conocimiento profundo del jugador, remontándose a los inicios de la carrera de Cueva: “Christian se formó en la Universidad San Martín cuando estuve como director deportivo, lo llevamos al club cuando tenía 14 años”. Esta declaración subraya la relación de Barco con Cueva desde sus años formativos, ofreciendo un valioso contexto sobre su desarrollo inicial.

Christian Cueva en mal estado físico

Sus palabras posteriores, sin embargo, se interpretaron de diversas maneras, aludiendo a la situación actual de Cueva de una forma particular. El director deportivo de Universitario lo describió como “un personaje, es un caso especial. Es un jugador con una técnica diferente, sumamente especial”. Esta descripción resalta las cualidades innatas de Cueva, su talento técnico y su habilidad distintiva en el campo. No obstante, Barco también expresó un deseo de mejora: “A mí me hubiese gustado que se entrene mejor, que esté más comprometido con la parte física. Si quiere volver a la selección, va a tener que meterle un poco más a la parte física”.

Esta crítica constructiva se centra en la condición física de Cueva, sugiriendo que su compromiso en esta área es crucial para su futuro, especialmente si aspira a regresar a la selección nacional. El padre de Alfonso Barco también expuso una perspectiva que, según él, se comparte internamente en el Emelec, especialmente cuando Cueva está en el campo: “Cuando Emelec no tiene la pelota, hay que recuperar rápido la pelota para que (Cueva) pueda tenerla y marcar esa diferencia o ese pase entre líneas que tiene, tiene una pelota parada espectacular, eso en el fútbol marca diferencias”.

Christian Cueva jugando en Emelec. (Foto: X).

Pendientes para Christian Cueva

Esta observación recomienda que la estrategia del equipo se adapta para maximizar las fortalezas de Cueva, enfatizando la importancia de que el balón esté en sus pies para que pueda desplegar su visión de juego y su precisión en los pases, incluyendo su reconocida habilidad en la pelota parada. Esto demuestra la dependencia del equipo en las capacidades ofensivas de Cueva. Finalmente, las declaraciones de Barco sobre el estado físico de Cueva han llamado la atención, interpretándose como una crítica al momento actual del jugador desde su llegada al club.

Se ha notado que Cueva no se encuentra en su mejor forma, lo que podría considerarse un desafío pendiente para el Emelec. La implicación es clara: si Cueva pudiera complementar su habilidad con el balón con un mejor desempeño sin él –es decir, con una mayor capacidad para presionar y recuperar–, se convertiría en un futbolista mucho más completo y eficaz en la competencia. Sin embargo, parece estar lejos de alcanzar ese nivel ideal en este momento, lo que representa un área de mejora significativa para el jugador y un punto de preocupación para el club.

