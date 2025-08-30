Con Cueva y Barco Emelec ganó y sigue soñando con meterse en la liguilla por el título

Christian Cueva llegó a Emelec en una crisis increíble, muchos criticaron su accionar pues con Cienciano estaba haciendo un buen trabajo. Pero las cosas dieron un giro inesperado en ambos elencos, por un lado los cusqueños están en una crisis importante, mientras el ‘Bombillo’ está peleando por lograr un nuevo título en Ecuador.

En esta oportunidad jugaron frente a Aucas por la fecha número 27 de la Liga de Ecuador. A pesar de estar en condición de visitante el cuadro de los peruanos hizo un buen papel. Pues el conjunto anfitrión estuvo muy por encima a lo largo de la contienda, tanto así que se contabilizaron 29 remates en todo el partido, dejando en claro que buscaron el triunfo en casa.

Pero para suerte del conjunto ‘Bombillo’ lograron mantener su portería a salvo y el partido terminó con un marcador de 1-2. Los goles visitantes fueron de Juan Pablo Ruiz Gómez y Maicon Stiven Solís Arroyo. Mientras tanto el descuento llegó en el tiempo suplementario por medio de Angelo Javier Mina Jara que maquilló el resultado.

Victoria de Emelec (Foto: Liga Pro).

Guillermo Duro decidió en este partido tener a Christian Cueva en el banco de suplentes. Recién lo hizo ingresar en la segunda parte por Maicon Solís, autor del segundo tanto. Por su lado, Alfonso Barco fue titular en el mediocampo y disputó todo el partido recibiendo una tarjeta amarilla.

Lo que necesita Emelec para clasificar a la liguilla final

Ahora el cuadro de Christian Cueva y Alfonso Barco entran en la recta final de la Liga de Ecuador. Por ello necesitan no fallar ni una vez si quieren meterse en la pelea por el título nacional. Tan solo son tres los partidos que restan para el cierre de la etapa regular.

El próximo juego va a ser ante el Barcelona SC en condición de local tras la fecha FIFA. Después también en casa se deberán medir ante El Nacional, por último a finales de este mes se jugará la última jornada ante Orense en condición de visitante.

Por el momento el cuadro de Guayaquil está en la posición 9 con 38 puntos en la tabla de posiciones. Pero necesita entrar entre los 6 primeros para estar presente en la liguilla final. En este caso, Orense ocupa este lugar con 41 unidades y un partido menos.

