La gran sorpresa del mercado de fichajes de verano en el mundo del fútbol es la salida de Piero Quispe de Pumas UNAM. El volante nacional no ha encontrado un lugar fijo con los ‘universitarios’, por eso está próximo a dejar el club mexicano. La idea es que tenga minutos, lo curioso de todo es que ahora jugará en Australia.

Esta es una decisión bastante polémica que ha despertado todo tipo de críticas. Pues se esperaba que pudiera convertirse en el próximo 10 de la Selección Peruana, pero no se ha visto un progreso en su desempeño. Esto ha hecho que tenga que salir de una liga competitiva como es México a probar suerte al otro lado del mundo, en una liga bastante cuestionable por el nivel.

Piero Quispe en Pumas (Foto: Getty).

Eso sí, se ha conocido que Piero Quispe estaría llegando al Sydney FC como toda una estrella. Pues se convertirá de forma inmediata en el jugador más valorado de todo el torneo. Algo que resulta increíble, más sabiendo que los jugadores nacionales no son muy bien valorados en el extranjero.

Piero Quispe el más valorado en Australia

Resulta que en este torneo australiano no hay una buena cotización entre sus jugadores, por eso con la llegada del peruano. Quispe será el jugador mejor cotizado de todos, esto debido a que actualmente según Transfermarkt tiene un valor de 2,5 millones de euros. Una cifra que ningún futbolista de la A-League se acerca.

Hablamos que el jugador más costoso es Marcel Tisserand de 32 años que tiene un valor de 1,5 millones de euros, mientras Joe Lolley de 33 años está cotizado en 1,2 millones de euros y Craig Goodwin de 33 completa el podio con 1 millón de euros.

Mientras tanto, de forma sorpresiva el jugador más conocido de este torneo que es Douglas Costa no entra ni en el top 5. Esto debido a que tiene un valor de solo 650 mil euros.

Top 10 jugadores más valiosos (Foto: Transfermarkt).

El inesperado plan de Pumas con Piero Quispe

No toda la carrera de Piero Quispe está acabada como algunos mencionan, esto debido a que todo parece ser un plan de Pumas UNAM. Pues se ha conocido el contrato que tendría que no sería más de 8 meses en Australia. Este sería el tiempo del préstamo para el jugador nacional.

Después de este tiempo en la A-League el jugador volvería con los ‘universitarios’ para firmar una renovación. Con lo que se podría presumir que lo que buscan es que gane confianza y continuidad. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Jean Pierre Maraví en sus redes sociales con respecto a este inesperado acuerdo.

