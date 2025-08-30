Tras su inminente salida de Pumas, la durísima crítica que recibe Piero Quispe en México: “Sin pena ni gloria”

Piero Quispe tiene todo listo para nueva experiencia en su carrera deportiva. Jugará a préstamo en Sydney FC de Australia y de esta manera dejará de manera temporal las filas de los Pumas de la UNAM, club a donde llegó a inicios del año 2024. Lo más llamativo de la situación fue que desde la prensa mexicana no se guardaron nada y evidenciaron una importante crítica hacia el volante bicolor.

Fuente: @pasefiltradope

En lugar de rescatar algunos de los buenos momentos que Piero Quispe demostró durante su estadía en el fútbol mexicano en este año y medio de estadía en el equipo universitario, en esta ocasión fue el periodista Javier Cardoso, reconocido columnista del diario ‘AS México‘, quien tuvo ácidos comentarios sobre el rendimiento mostrado de uno de los refuerzos que en el papel estaban llamados a consolidarse en la Liga MX.

“Sin pena, ni gloria, Piero Quispe se va de la Liga MX. Luego de aportar muy poco a los Pumas, el peruano va al fútbol de Australia”; fue el inicio de la nota que el comunicador azteca le dedicó al mediocampista peruano de 24 años, quien por cierto estará en su nuevo club en los próximos días para pasar los exámenes médicos y luego ser presentado en sociedad como el fútbol de hoy manda.

Fuente: ‘AS México’

¿Qué más dijeron sobre la estadía de Piero Quispe en Pumas?

Siguiendo con el análisis del comunicador Javier Cardoso de ‘AS México’, claramente no esperamos elogios hacia el nivel mostrado por Piero Quispe. Todo lo contrario, ahora hizo énfasis en la manera en cómo fue presentado cuando arribó a los Pumas de la UNAM ya que se hablaba del mejor jugador del fútbol peruano luego de salir campeón con Universitario de Deportes en 2023.

“Llegó al futbol mexicano con el cartel de el mejor jugador de la liga peruana y después muy poco se supo de él en la cancha. En la Liga MX dejó mucho que desear. Anotó 5 goles, pero su diferencia en el campo no se notaba. Fue un refuerzo que se perderá en la historia del club. El cartel de ser el mejor jugador de la liga de Perú, al parecer, le quedó grande y, por lo menos en México, nunca demostró mayor capacidad”; sentenció el comunicador mexicano en su columna.

Fuente: Pumas

El acuerdo entre Piero Quispe, Pumas y Sydney FC

A falta del anuncio oficial por parte de Pumas de la UNAM y Sydney FC por el inminente préstamo de Piero Quispe, distintas informaciones de último momento indican que el volante peruano renovó su vínculo contractual con los universitarios por dos años más y que jugará en Australia por tan solo 8 meses. Es decir, en junio del próximo año ya estaría de regreso en la Liga MX y a partir de ahí es que se tomaría una revancha para volver a sus mejores versiones.

Fuente: @jean_maravi

