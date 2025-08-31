Debut destacado en gremio: la impresionante salvada en la línea de Erick Noriega ante Flamengo

Erick Noriega por fin logró su gran ansiado debut en el fútbol de Brasil y fue ante uno de los grandes de este país. El jugador nacional fue puesto como defensor central titular ante Flamengo. En este encuentro que muchos podrían terminar jugando mal o intimidarse, pues el peruano no tuvo ese problema. Demostró con creces ser un valioso elemento para Gremio con el que consiguió tener una gran performance.

Publicidad

Publicidad

Mano Menezes había tenido al peruano en partidos anteriores en el banco de suplentes sin tener oportunidad de entrar. Pero en este juego decidió poner al peruano como uno de los centrales titulares. Esta oportunidad fue bien aprovechada por el defensor nacional con la camiseta número 19. Hizo un sólido partido que dejó más de una jugada destacada en el partido.

Erick Noriega y una salvada que vale un gol

En el cierre del primer tiempo, un tiro de esquina casi termina en un enorme golazo. Esto luego que Tiago Volpi sea superado con una especie de ‘chalaca’, dejando el arco descubierto. Ahí es donde el peruano apareció para despejar el balón con mucha fuerza y así alejar el peligro de su área.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Acción que demostró la buena colocación de Noriega en el partido, estando muy atento a todo lo que ocurría alrededor de su área. Pero así como esta acción, el peruano tuvo varias jugadas de este tipo en el que hizo bien para evitar que su portería sea vencida con facilidad.

Tweet placeholder

El zaguero de 23 años parecía un imán, pues cada balón del rival siempre terminaba impactando en su humanidad. Esto demostrando ser una muralla dentro del área a pesar de ser esta su primera vez jugando como titular en este equipo.

Publicidad

Publicidad

Sus primeras declaraciones de Erick Noriega en Brasil

En Brasil algo que se suele hacer es conversar con los jugadores en el entretiempo y debido a su debut, Erick Noriega habló con la prensa. El central no dudó en hacer uso de su portugués que sigue sorprendiendo y responder al rendimiento del equipo en el partido.

“El equipo está trabajando como entrenamos en la semana. vamos a continuar, aún falta. No podemos confiarnos”, fue lo que dijo el joven jugador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Erick Noriega un veterano de 23 años

Pese a ser su debut, Erick Noriega en ningún momento le tiene miedo a tener el balón, incluso siempre está dispuesto a pedirlo. Por eso se puede ver una jugada en la que estando rodeado de rivales no duda de sus capacidades, sorteando a sus adversarios con una gran técnica que solo pueden sacarle el esférico con faltas.

Tweet placeholder

ver también El primer gran reto de Erick Noriega en Gremio: no pensó que llegaba para algo así