El primer gran reto de Erick Noriega en Gremio: no pensó que llegaba para algo así

Erick Noriega es nuevo jugador de Gremio hasta diciembre del 2028. Así lo hizo oficial la publicación que salió en las redes sociales del cuadro de Brasil. Con esto, se confirmó que el volante peruano tendrá su primera experiencia internacional tras dejar Alianza Lima.

Pero apenas llegó la noticia de que Gremio hizo oficial el fichaje de Erick Noriega, en paralelo salió el primer reto. Y es que si bien ahora el volante peruano no llega como la gran estrella, tendrá que demostrar todo su talento desde el día uno y así buscar ser titular en un equipo repleto de estrellas.

Y esto es lo último que ha sucedido, Gremio ya le puso el primer reto a Erick Noriega luego de confirmarse que fichó a Arthur Melo. Con esto, el mediocampista de la Juventus llega para ser titular y el volante peruano tendrá que luchar por el puesto o para ser la primera opción como pieza de recambio.

Fabrizio Romano reveló el último fichaje que hizo el Gremio de Erick Noriega: “Gremio acaba de completar el acuerdo con la Juventus por Arthur Melo. Acuerdo cerrado en régimen de préstamo hasta junio de 2026, sin cláusula de compra”, comentó el periodista deportivo.

Fabrizio Romando anunció un fichaje en el Gremio de Erick Noriega. (Foto: Fabrizio Romano)

Alianza Lima se despidió de Erick Noriega

A través de sus redes sociales, el cuadro de Alianza Lima también se despidió de Erick Noriega. Con un efusivo video, y un mensaje reconfortante, el plantel de La Victoria le deseó un “hasta pronto”.

Lo más probable es que Erick Noriega debute con Gremio por la fecha 22 del Brasileirao este sábado 31 de agosto ante Flamengo desde las 2:00 PM en el Maracaná. Si no fuera ahí, entonces tendría que esperar a regresar de las Eliminatorias pues será convocado por el técnico Óscar Ibáñez.

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Teniendo un acuerdo para jugar cuatro temporadas en Gremio, si cumple todo el vínculo se llevará 1 millón 920 mil dólares.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Erick Noriega vale 1,63 millones de dólares según información de Transfermarkt. A sus 23 años, es el valor más alto que ha alcanzado hasta el momento.

