Mientras Arthur gana 300 mil: el inesperado sueldo de Erick Noriega en Gremio

Arthur volvió a Gremio luego de siete años. Debutando con el cuadro de Porto Alegre en el 2015, en el 2018 lo dejó por irse al Barcelona luego de haber ganado un Campeonato Gaúcho, una Copa Brasil y una Copa Libertadores.

Por eso el regreso de Arthur causó una gran expectativa en Gremio. Y es que Arthur llega a Gremio en pleno uso de sus facultades, con 29 años y directo desde la Juventus. Teniendo una amplia experiencia, el mediocampista se suma con el objetivo de ganar el Brasileirao.

Y es que Gremio necesita ganar el Brasileirao para empezar a marcar la pauta en su torneo. Por eso fichó a Arthur y, según información de Salary Sport, el volante se llevará 300 mil dólares mensuales, similar al sueldo que ganaba Luis Suárez.

Ahora, haciendo una comparación, Arthur se embolsará más de siete veces más el sueldo de Erick Noriega, que gana 40 mil dólares mensuales en Gremio. Una muestra de lo que se espera de alguien que llega desde Europa y alguien que recién empieza su camino internacional.

Arthur fichó por Gremio y regresó tras siete años. (Foto: Gremio)

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato con Gremio?

Erick Noriega fichó por Gremio hasta diciembre del 2028. Eso quiere decir que firmó contrato por 5 meses y 3 años. Una cifra bastante amplia, pensando que puede cambiar de club en el futuro.

El volante Erick Noriega llegó a Gremio procedente de Alianza Lima. Siendo la tercera transacción que hace el cuadro íntimo con un plantel del Brasileirao, en las últimas dos temporadas se fueron de La Victoria Kevin Serna y Juan Pablo Freytes, ambos a Fluminense.

¿Cuánto gana Arthur?

Arthur gana 300 mil dólares en Gremio según información oficial de Salary Sport. Y es que trascendió que el volante tendrá un sueldo similar al que recibía Luis Suárez cuando estaba en Gremio.

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Siendo el sueldo más alto de su carrera, ahora supera en casi el doble respecto a lo que ganaba en Alianza Lima.

