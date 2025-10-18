Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

DT de Gremio quedó sorprendido con la nueva posición de Erick Noriega y lanzó un contundente calificativo

Erick Noriega vive un momento pletórico en Gremio: recién llegó, ya se ganó el puesto y recibe halagos de su entrenador.

Por Aldo Cadillo

DT de Gremio destacó juego de Erick Noriega.
© Producción Bolavip.DT de Gremio destacó juego de Erick Noriega.

Erick Noriega está demostrando que es un futbolista que no tiene techo. Teniendo una carrera deportiva que se basa en la constancia, nunca dudó de su talento, siempre buscó seguir mejorando y ahora goza de su esfuerzo siendo titular en Gremio.

Publicidad

Pasando de Alianza Lima a Gremio, que es lo mismo que decir que de la Liga 1 de Perú al Brasileirao de Brasil, su talento ha sido suficiente para colocarlo como titular por el técnico Mano Menezes.

De hecho, el técnico Mano Menezes tuvo palabras de elogio hacia Erick Noriega luego del triunfo de Gremio vs. Sao Paulo en partido válido por la fecha 28 del Brasileirao. Declarando en conferencia de prensa, el veterano entrenador no dudó en destacar al peruano.

Sabiendo que Erick Noriega jugaba como volante en Alianza Lima, Mano Menezes lo vio con más condiciones como defensa y ahora recibió elogios por lo mostrado en su nueva posición: “Confiamos en todos. Tanto Erick Noriega como Wagner Leonardo jugaron muy bien en la defensa”.

Publicidad
Imagen
Erick Noriega jugando en el partido entre Gremio vs. Sao Paulo. (Foto: Gremio)

¿Qué dijo Mano Menezes sobre Erick Noriega?

Mano Menezes felicitó públicamente a Erick Noriega luego de lo demostrado en el triunfo de Gremio por 2-0 a Sao Paulo. Hablando en conferencia, el entrenador destacó al defensa con una frase que lo llenó de orgullo.

Desde que Erick Noriega llegó a Gremio ha sido titular en los 8 partidos que ha jugado en el Brasileirao. Con un promedio de 32 pases por cotejo, el defensa promedia 5 despejes, 3 duelos ganados y 1 tiro bloqueado por cotejo. Por eso Sofascore le ha dado una puntuación general de 7.09.

Publicidad

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales en Gremio, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

El fichaje que Alianza Lima quiere para el 2026, pero ya es pretendido por clubes de Europa

ver también

El fichaje que Alianza Lima quiere para el 2026, pero ya es pretendido por clubes de Europa

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato en Gremio?

Erick Noriega tiene contrato oficial con Gremio hasta diciembre del 2028. Llegando en agosto del 2025, el defensor no tardó en colocarse como uno de los titulares del plantel.

Publicidad
Ni Alianza ni Universitario: Peruano Marco Rivas tendría todo acordado con este club que pocos imaginaban

ver también

Ni Alianza ni Universitario: Peruano Marco Rivas tendría todo acordado con este club que pocos imaginaban

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Los cuatro futbolistas mejor valorados de la nueva Selección Peruana ante Chile
Selección Peruana

Los cuatro futbolistas mejor valorados de la nueva Selección Peruana ante Chile

Gremio ganó en Brasil y Erick Noriega no deja de recibir elogios por su gran trabajo
Peruanos en el exterior

Gremio ganó en Brasil y Erick Noriega no deja de recibir elogios por su gran trabajo

Pudo ser compañero de Quispe en Sydney FC y lo que hará Douglas Costa para jugar con Noriega en Gremio
Peruanos en el exterior

Pudo ser compañero de Quispe en Sydney FC y lo que hará Douglas Costa para jugar con Noriega en Gremio

En Boys confirmaron el interés por Cueva, pero con una condición: "Será una evaluación"
Liga 1

En Boys confirmaron el interés por Cueva, pero con una condición: "Será una evaluación"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo