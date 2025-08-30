¡Tan solo por 8 meses! Se filtró cómo será el acuerdo de Piero Quispe con Sydney FC y en Pumas celebran

El nombre de Piero Quispe es tendencia durante las últimas horas. Tras su inminente arribo a Sydney FC de Australia, de acuerdo a distintas informaciones que se han podido conocer es que tendría todo arreglado para probar suerte en un continente muy lejano. Ahora, tampoco es que se vaya a quedar para siempre ni nada por el estilo ya que en principio estaría tan solo por 8 meses.

¿Cómo así? El acuerdo entre las directivas de Pumas de la UNAM y Sydney FC vendría siendo bastante llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que distintas fuentes del medio deportivo mexicano indicaban que Piero Quispe sí estaba en los planes del comando técnico, pero que a la vez sería el gran sacrificado de la contienda para fichar a un delantero extranjero ante la falta de cupos disponibles.

“Piero Quispe irá a préstamo por 8 meses a Sydney F.C. El 31 mayo culmina y regresa a Pumas. Luego, renovarán con Pumas por dos años más, ya que su contrato inicial era hasta diciembre del 2026. En una semana estará en Australia”; fue la revelación compartida por el periodista deportivo Jean Pierre Maraví del diario ‘El Comercio‘ a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @jean_maravi

¿Por qué la decisión de Piero Quispe en fichar por Sydney FC de Australia?

En principio, es importante recalcar que Piero Quispe había perdido cierto espacio en los Pumas de la UNAM. Si bien venía alternando con frecuencia durante las últimas jornadas, el puesto de titular le era ajeno y se preveía una situación en donde pueda cambiar de aires. Tampoco se esperaba un destino tan lejano como Australia, pero ahora toca esperar cómo le pueda ir en este rumbo.

Otro aspecto a resaltar es que el volante peruano podría tentar la posibilidad de recuperar sus mejores versiones con la camiseta de Sydney FC y a partir de ahí buscar una especie de revancha cuando le toque volver al equipo universitario de la Liga MX. Finalmente, y no por ello menos importante, la opción de llegar al Medio Oriente también podría generarle interés, así que veremos cómo le termina yendo en un campeonato que para muchos es totalmente desconocido.

Lo que cuesta actualmente Piero Quispe en el mercado internacional

Según el portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Piero Quispe tiene una cotización internacional de 2.5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 10 millones. Con 24 años de edad y un futuro por delante que cualquiera pensaría que está para mayor nivel de competencia, el volante nacional tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el lejano fútbol de Australia y vistiendo la camiseta de Sydney FC.

Fuente: Transfermarkt

