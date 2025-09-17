El error más grande de Chemo del Solar: doblete mágico de Felipe Chávez en Bayern contra el Chelsea

Felipe Chávez, el talentoso mediocampista peruano de 18 años, ha emergido como una de las figuras más prometedoras en el panorama del fútbol internacional. Su reciente y destacada actuación con el Bayern de Múnich Sub-19 en la prestigiosa UEFA Youth League 2025/26 lo ha catapultado al centro de la atención mundial. En un partido memorable contra el Chelsea, Chávez no solo deslumbró al anotar un espectacular doblete, sino que también exhibió su inmensa calidad y potencial en un escenario europeo de alto nivel.

Los tremendos golazos de Felipe Chávez

A pesar de que su equipo sufrió una derrota por 3-2, su desempeño fue, sin duda, el punto más brillante de la jornada para el conjunto bávaro, generando un gran optimismo en el club y en la afición. La contundencia y el impacto de los dos goles de Chávez fueron asombrosos, logrando revertir momentáneamente el marcador a favor de su equipo en tan solo siete minutos.

El primer tanto fue una verdadera obra de arte: un impresionante gol olímpico que dejó boquiabierto al portero del Chelsea y empató el partido con una técnica exquisita. Su segundo gol no se quedó atrás en espectacularidad, un remate preciso y potente desde el borde del área que selló una remontada momentánea, demostrando su capacidad para definir bajo presión. Esta exhibición de talento individual y su frialdad ante el arco resaltan su valía como una de las principales promesas y activos más valiosos de la cantera del Bayern de Múnich, una institución reconocida por desarrollar jóvenes talentos.

Felipe Chávez ilusiona a la Selección Peruana

Esta brillante participación en la competición juvenil de élite no solo impulsa la proyección de Chávez a nivel de clubes, sino que también lo posiciona fuertemente en el ámbito internacional. Cabe recordar que en agosto de este mismo año, Chávez ya había tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo del Bayern en un partido amistoso, un claro indicio de la confianza que el club deposita en su desarrollo. Además, su nombre ya forma parte de un ambicioso y estratégico proyecto de la Federación Peruana de Fútbol, que busca integrar a talentos con raíces peruanas que se destacan en el extranjero al proceso de la selección nacional adulta.

A pesar de haber sido inexplicablemente excluido de la reciente convocatoria para el Sudamericano Sub-20, la FPF ha manifestado un claro e inequívoco interés en él, reconociendo su potencial como pieza fundamental para el futuro de la “Blanquirroja”. La actuación estelar de Felipe Chávez no solo genera un palpable optimismo en Múnich, sino que también enciende la ilusión de los hinchas de la Selección Peruana, quienes anhelan verlo vestir pronto la camiseta nacional y convertirse en un referente.

Selección Peruana buscará a Felipe Chávez

Con un talento técnico notable, una visión de juego excepcional y una madurez creciente en su desempeño, Chávez se perfila como un potencial líder y pilar en el recambio generacional de la “Bicolor”. Su sobresaliente desempeño en la UEFA Youth League es una señal clara y contundente de que está más que listo para dar el salto definitivo al fútbol de élite y consolidarse como una pieza clave para el futuro y el éxito del fútbol peruano. Su nombre ya resuena como una de las grandes esperanzas de Perú en el escenario mundial.

