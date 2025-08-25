Selección Peruana convocó de urgencia a este futbolista: ante las bajas de Edison Flores y Alex Valera

Las noticias sobre la Selección Peruana han sacudido al público y a la afición, especialmente después de confirmarse las lamentables lesiones de Edison Flores y Alex Valera, dos piezas clave que han quedado completamente descartadas para los próximos encuentros. Esta situación ha generado una gran expectación y preocupación, ya que ambos jugadores son referentes importantes en el esquema del equipo y su ausencia deja un vacío considerable.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Perú o Chile? Ricardo Gareca tomó postura y lanzó frase inesperada: “Eso no significa…”

Bajas confirmadas de Edison Flores y Alex Valera

En un comunicado oficial que ha circulado ampliamente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo pública la determinación tomada por el entrenador interino, Óscar Ibáñez. El comunicado detalla: “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados a los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, del Club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay”.

Esta declaración no solo confirma la gravedad de las lesiones, sino que también subraya el impacto que tendrán en la estrategia del equipo nacional para estos cruciales partidos de eliminatorias. La desafectación de Valera y Flores, ambos figuras destacadas de Universitario de Deportes, ha abierto la puerta a nuevas incorporaciones. Ante la urgencia de cubrir las posiciones en la ofensiva, la FPF anunció de inmediato el nombre del reemplazo.

José Rivera entra por Edison Flores y Alex Valera. (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

El reemplazo de Edison Flores y Alex Valera

El llamado para asumir las riendas en la delantera peruana es otro futbolista bien conocido en el ámbito local y en la interna del bicampeón del fútbol peruano: “En ese sentido, la FPF anuncia la convocatoria del futbolista José Rivera, del Club Universitario de Deportes”. La elección del Tunche Rivera, también proveniente de Universitario, sugiere una búsqueda de familiaridad y adaptación rápida al esquema, considerando que ya comparte vestuario con muchos de los convocados y tiene experiencia en el alto nivel del fútbol local.

Esta inesperada situación obliga al cuerpo técnico a replantear la estrategia y a confiar en la capacidad de los nuevos convocados para llenar el vacío dejado por dos de los jugadores más influyentes. La afición, aunque preocupada, mantiene la esperanza en que el equipo pueda superar estos obstáculos y obtener resultados positivos en los cruciales enfrentamientos contra Uruguay y Paraguay, que son vitales en el camino hacia la clasificación al Mundial.