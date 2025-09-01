Es tendencia:
¡Fichaje explosivo! Gigante Argentino desata locura por César Inga

César Inga está siendo seguido de cerca por importante equipo de Argentina.

Por Bruno Castro

César Inga es buscado por importante equipo argentino.
© UniversitarioCésar Inga es buscado por importante equipo argentino.

César Inga ha sido posiblemente una de las grandes revelaciones de Universitario de Deportes. Nadie lo tenía como un fichaje tan importante en tienda crema. Esto debido a que no llegaba para ser titular, sino buscar hacer fondo de armario en el banco de suplentes. Pero sus grandes actuaciones hicieron que hoy sea un jugador importante en el plantel.

Por eso hablar de una posible salida casi de inmediato de haber llegado a Ate no es nada descabellado. Justo ahora se ha conocido que hay un importante equipo de Argentina que está merodeando muy de cerca por el estadio Monumental, pues quiere llevarse al joven defensor.

César Inga en el entrenamiento (Foto: Universitario).
¿Qué equipo quiere fichar a César Inga?

Esta información llega por medio de Silvio Valencia, quien acaba de confirmar que River Plate está siguiendo a César Inga. Lo ven como una opción importante para su plantel, sobre todo después que lo enfrentaran en la Copa Libertadores 2025. Así que en cualquier momento podría venirse una importante oferta para sacarlo de Universitario.

“A mí me dijeron. Mejor no lo digo, mato al jugador y al próximo contrato. A (César) Inga lo están mirando desde Argentina, un equipo que tiene la banda como Perú. Lo mira y le dice: ‘Inga, en algún momento te atrapo’. River sigue a Inga“, fue la gran revelación que hizo el comunicador.

Recordemos que este no sería el primer equipo interesado en el defensor de 23 años. En el pasado se dio a conocer que clubes de la MLS lo estaban siguiendo, pero no solo eso. Sino que incluso el Olimpia de Paraguay lo quería fichar. Es así como el futbolista nacido en Chimbote posiblemente en el 2026 continúe su carrera en el extranjero.

Los números de César Inga en Universitario

En el inicio de la temporada César Inga prácticamente no fue tomado en cuenta por Fabián Bustos. Esto debido a lo que se mencionó líneas más arriba, venía para estar como fondo de armario y no iba a tener tanto protagonismo. Hasta que la lesión de Matías Di Benedetto cambió todo en la jornada seis ante Sport Huancayo.

Estamos hablando que desde ese primer partido en el que estuvo hasta la fecha lleva un total de 27 encuentros, ha hecho solo un gol y no ha dado asistencias, pero consiguió en ese tiempo sumar 2078 minutos.

¿Cuál es el valor de César Inga?

Según lo que se conoce por medio de la web especializada de Transfermarkt, César Inga tiene un valor de mercado de 650 mil euros en este momento. Siendo el más alto que ha llegado en su carrera.

