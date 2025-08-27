Gianluca Lapadula borró a Universitario y Alianza Lima: el sacrificio que hizo para seguir en el Spezia hasta el 2027

Gianluca Lapadula vivía una gran incertidumbre en Italia. Mientras los medios de Perú lo colocaban en Universitario o en Alianza Lima, lo cierto es que el ‘Bambino’ siempre quiso seguir en el Spezia. Y tal parece así lo ha logrado.

Publicidad

Publicidad

Llegando la información desde Italia, el medio La Gazetta Dello Sport dio la primera noticia. Resulta que Gianluca Lapadula renovó su vínculo con el Spezia hasta junio del 2027. Hay que recordar que su contrato vencía en junio del 2026, pero ahora se quedará una temporada más.

Pero todo no habría llegado solo. El mismo medio indica que Gianluca Lapadula hizo un enorme sacrificio para seguir en el Spezia. Según la información, el delantero habría aceptado una reducción salarial.

Pero no es ninguna baja de algunos dólares. Según el medio, Gianluca Lapadula aceptó reducir su sueldo de forma considerable para renovar una temporada más. Según las fuentes, el peruano aceptó reducir en un 20% el 1.7 millones de dólares que ganaba al año.

Publicidad

Publicidad

Lapadula jugando con Spezia. (Foto: Spezia)

¿Gianluca Lapadula jugará en Perú?

Gianluca Lapadula no jugará en Perú al menos hasta junio del 2027. Resulta que el delantero peruano renovó con el Spezia y tiene vínculo formal hasta esa fecha.

Además, el atacante aceptó reducir su contrato de manera considerable, según información de La Gazetta Dello Sport. Así pues, el delantero no será ni de Universitario ni de Alianza Lima al menos hasta el 2027, cuando tenga 37 años.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento Perú: la contundente decisión de la Selección Venezuela con Jeriel de Santis para las Eliminatorias

¿Hasta cuándo Gianluca Lapadula tiene contrato con Spezia?

Gianluca Lapadula acaba de renovar con el Spezia hasta junio del 2027. Si bien solo tenía contrato hasta junio del 2026, aceptó una ampliación con una reducción considerable de su sueldo.

ver también ¿Última Eliminatoria? La impactante confesión de Yoshimar Yotún que dejó a todos helados en la Selección Peruana

¿Cuánto gana Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula ganaba en su mejor momento 1.7 millones de dólares al año, pero tras renovar con Spezia aceptó una reducción considerable de su salario.

Encuesta¿Hizo bien Lapadula al renovar con Spezia? ¿Hizo bien Lapadula al renovar con Spezia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad