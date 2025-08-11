Junior le ofrece un impresionante sueldo a Christian Cueva: ¿Se va de Emelec?￼

Christian Cueva ha vuelto a estar en el centro del mercado de fichajes. Su rendimiento con Emelec no ha pasado desapercibido, y ahora Junior de Barranquilla busca tentarlo con una propuesta económica bastante atractiva.

El mediocampista peruano, que ha recuperado protagonismo en la LigaPro de Ecuador, se ha convertido en una de las figuras del cuadro ‘eléctrico’.

Es por esto que su impacto ha despertado el interés de varios clubes de la región, entre ellos el histórico equipo colombiano, que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante para ficharlo.

La cifra que lo cambiaría todo

Según reveló el periodista ecuatoriano Gustavo Dávila en conversación con Bolavip, el elenco de Barranquilla le habría propuesto a Cueva un aumento salarial que lo llevaría a cobrar aproximadamente 15 mil dólares mensuales.

Esto representa un incremento de tres mil dólares respecto a lo que actualmente viene percibiendo en el ‘Bombillo’. El objetivo: convencerlo de abandonar el proyecto de Emelec y sumarse a las filas del cuadro colombiano.

Christian Cueva en Emelec.

¿Se va de Emelec?

Sin embargo, a pesar de la oferta, todo indica que ‘Aladino’ continuará en Guayaquil. El comunicador Javier Ruiz informó que, por ahora, no hay intención de romper el vínculo con Emelec y que el jugador respetará el contrato vigente con la institución.

“Cueva seguirá hasta el final de su contrato. No hay nada que sugiera lo contrario”, aseguró durante una reciente declaración.

Así, mientras Junior intenta reforzarse con un nombre de peso en Sudamérica, el exjugador de Cienciano parece tener claro su compromiso con Emelec… al menos por ahora.

