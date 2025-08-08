Su lesión se complicó más de lo esperado y Christian Cueva dejó firme sentencia sobre su futuro en Emelec

La estadía de Christian Cueva en Emelec de Ecuador parecía que no iba a tener mayores inconvenientes en esta temporada 2025, pero no. Resulta que, a pesar de estar lesionado y no poder decir presente en el campo de juego, durante los últimos días se pudo filtrar la información de que el volante nacional fue tentado de otros equipos para cambiar de aires y por fin se pudo conocer lo que pasará.

En cuanto a la lesión que sufrió en el duelo frente a Miguel Iturralde por la Copa Ecuador, Christian Cueva terminó el partido prácticamente en una pierna y luego fue diagnosticado con un desgarro muscular que por ahora lo seguirá apartando de los planificaciones estelares del profesor Guillermo Duró, con lo cual no estará presente en el siguiente partido ante Deportivo Cuenca por la LigaPro.

A raíz de esta situación es que se han venido tejiendo distintas versiones sobre lo que representa el momento de ‘Aladino’ en Emelec de Ecuador, a tal punto de que algunos incluso pensaban que tenía la chance de mudarse a otro club. Bueno, esta premisa no avanzó y recientemente se pudo conocer que el peruano se mantendrá en la ciudad de Guayaquil al menos hasta fines de este año 2025.

Los detalles sobre el futuro de Christian Cueva en Emelec

“Desde Colombia salió una información que Junior quiere a Christian Cueva. Decían que está incómodo en Emelec, que no se siente a gusto y todo lo demás. Lo que yo les puedo decir es que está todo tranquilo y que Cueva va a terminar su contrato con el equipo millonario. No hay ningún movimiento que pueda cambiar la decisión de Christian Cueva”; contó el periodista ecuatoriano Javier Ruíz.

En esta misma línea, fue Steffano Dueñas del programa deportivo ‘De Una SF’ quien también dio detalles sobre la sensaciones que tiene hoy en día ‘Aladino’ en el equipo eléctrico. “De muy buena fuente, Cueva está muy contento en Emelec. Más allá del tema financiero que no es el idóneo en el club, Cueva está contento porque le gusta el ambiente y se siente muy bien jugando en el Capwell. Salvo que haya una oferta imposible de rechazar, yo no veo a Cueva saliendo”.

Los números de Christian Cueva con camiseta de Emelec

Desde que llegó a Emelec en el mes de junio de este año 2025, Christian Cueva ha completado un total de 8 partidos, contando la LigaPro y la Copa Ecuador, en donde anotó 2 goles y dio 2 asistencias. Eso sí, ‘Aladino’ se ganó rápidamente un lugar en el equipo titular y ahora viene trabajando en su recuperación física para volver a las canchas en el menor tiempo posible ya que el plantel lo necesita.

