Mientras Alianza Lima activaría un ‘plan B’ por Luis Advíncula, lo que podría hacer Sporting Cristal para ficharlo

La estadía de Luis Advíncula en Boca Juniors parece estar viviendo sus últimos tiempos. Si bien hasta ahora no se conocen de ofertas concretas por sus servicios, el hecho de que no esté teniendo regularidad en el equipo y ahora sea un suplente habitual evidencia que podría cambiar de aires. Es justamente en dicho escenario que equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal empiezan a generar tendencia por las decisiones que puedan llegar a tomar.

Durante las últimas horas se ha comentado mucho la posibilidad de que en Alianza Lima están totalmente interesados en el fichaje de Luis Advíncula, pero el factor económico sería muy perjudicial. Desde Argentina informan que la directiva de Boca Juniors pide 1.5 millones de dólares para una negociación ya que el defensor aún tiene contrato hasta diciembre del año 2026. Es así que en Matute ya empiezan a ‘cocinar’ una especie de nueva estrategia.

Por otro lado, en Sporting Cristal todavía nadie se ha pronunciado. Pese a ello, sabemos que siempre existe el posible escenario de que el ‘Rayo’ pueda volver a su casa, tal y como lo comentó en reiteradas ocasiones en entrevistas del pasado reciente. En el Rímac también contarían con un plan o en todo caso deberían realizar unos cuantos ajustes para tentar una verdadera chance de reforzarse con un jugador de enorme categoría y jerarquía internacional de cara al 2026.

¿Cuán es el ‘plan b’ de Alianza Lima y que debería hacer Sporting Cristal por el fichaje de Luis Advíncula?

De acuerdo a una información del diario local ‘Depor‘, en Alianza Lima no están dispuestos a desembolsar una enorme cantidad de dinero por los servicios de Luis Advíncula. Es decir, los 1.5 millones de dólares les quedan muy lejanos, sobre todo porque el defensor ya se encuentra en la etapa final de su carrera. Entonces, a raíz de dicha situación, es que la directiva íntima apuntaría a un préstamo de por medio si es que logran negociar con Boca Juniors para concretar ello.

En cuanto a Sporting Cristal, fue el periodista Denilson Barrenechea quien reveló que los dueños no pueden competir con Alianza Lima en el aspecto económico por los servicios del defensor de la Selección Peruana. Ahora, la única manera en que podrían pelear el fichaje sería apuntando a reducir algunos salarios de actuales jugadores del plantel o en el mejor de los casos dejando ir a quienes no consideren más parte del proyecto. Solo así es que en el Rímac podrían animarse.

¿Por qué Luis Advíncula perdió espacio en el equipo titular de Boca Juniors?

En principio, se sabe que Luis Advíncula no atraviesa un buen momento futbolístico desde hace un tiempo en Boca Juniors. Es más, dichos pasajes de constante irregularidad los trasladó a la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Desde hace varias semanas perdió espacio en el equipo titular de los ‘Xeneizes’ y en su lugar empezó a jugar un Juan Barinaga que tampoco es que sea un prodigio por el carril derecho, pero que contaba con el respaldo y la confianza de Miguel Ángel Russo.

