La ausencia de Oliver Sonne en la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Rusia y Chile generó sorpresa y preocupación entre los hinchas. El lateral del Burnley, una de las figuras más queridas por la afición, no fue considerado por el comando técnico y en las últimas horas se conoció el motivo.

De acuerdo con información procedente de la última emisión de L1 MAX, los periodistas Gustavo Peralta y Romina Vega expresaron que se debe a un tema que trasciende el ámbito del fútbol e incluso va más allá de una situación personal.

Pasa que Rusia está en guerra con Ucrania y Dinamarca, a raíz de ello, ha expresado abiertamente su apoyo a Ucrania. En este sentido, los ciudadanos daneses (como es el caso de Oliver Sonne pues nació en Herfolge) pueden ser víctimas de violencia si pisan territorio ruso, que es donde se jugarán los amistosos.

El cuerpo técnico de la ‘Blanquirroja’ habría respetado la decisión de Oliver Sonne y dejó abierta la posibilidad de su regreso para los siguientes compromisos internacionales, incluido el inicio de la próxima fecha FIFA.

Lista oficial de los convocados de Perú para los partidos entre Rusia y Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿Por qué Oliver Sonne no fue convocado por Perú?

En medio de las especulaciones sobre la ausencia de Oliver Sonne en la lista oficial de la Selección Peruana, se conoció que el lateral pidió no ser convocado por la guerra entre Rusia vs. Ucrania y la tensión que hay contra los habitantes de Dinamarca.

Quedando así claro el fuerte motivo que impulsó a que Oliver Sonne pida no ser convocado por la Selección Peruana para los partidos ante Rusia y Ucrania, la situación bélica llena de tristeza al presente del planeta.

Lista de convocados de Perú para los amistosos ante Rusia y Chile

ARQUEROS

Pedro Gallese (35)

Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal

Diego Romero (24) – CA Banfield

DEFENSAS

Renzo Garcés (29) – Alianza Lima

Miguel Araujo (31) – Sporting Cristal

Luis Abram (29) – Sporting Cristal

César Inga (23) – Universitario

Matías Lazo (22) – FBC Melgar

Marcos López (25) – FC Copenhague

Cristian Carbajal (26) – Sport Boys

Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg

VOLANTES

Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal

Martín Távara (26) – Sporting Cristal

Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal

Jairo Concha (26) – Universitario

Jesús Castillo (24) – Universitario

Carlos Cabello (28) – ADT

Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre

Piero Quispe (24) – Sidney FC

Piero Cari (18) – Alianza Lima

DELANTEROS

Álex Valera (29) – Universitario

Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima

Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar

Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC

Joao Grimaldo (22) – Riga FC

Bryan Reyna (27) – CA Belgrano

Adrián Ugarriza (28) – Hapoel FC

Yordy Reyna (32) – Rodina Moscú

¿Qué día y a qué hora juega Perú vs. Rusia?

Miércoles 12 de noviembre – Rusia vs Perú

8:00 p.m (12:00 mediodía hora peruana)

Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo

Martes 18 de noviembre – Chile vs Perú

8:00 p.m (12:00 mediodía hora peruana)

Estadio Fisht de Sochi

Datos claves

Oliver Sonne no fue convocado para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile.

La ausencia de Oliver Sonne se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, y su ciudadanía danesa.

