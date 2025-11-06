Es tendencia:
La triste razón por la que Oliver Sonne pidió no ser convocado por Perú para los amistosos ante Rusia y Chile

Se conoció la verdadera razón por la que Oliver Sonne no fue convocado por Perú para los amistosos ante Rusia y Chile.

Por Aldo Cadillo

Oliver Sonne en la Selección Peruana.
© Producción Bolavip.Oliver Sonne en la Selección Peruana.

La ausencia de Oliver Sonne en la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Rusia y Chile generó sorpresa y preocupación entre los hinchas. El lateral del Burnley, una de las figuras más queridas por la afición, no fue considerado por el comando técnico y en las últimas horas se conoció el motivo.

De acuerdo con información procedente de la última emisión de L1 MAX, los periodistas Gustavo Peralta y Romina Vega expresaron que se debe a un tema que trasciende el ámbito del fútbol e incluso va más allá de una situación personal.

Pasa que Rusia está en guerra con Ucrania y Dinamarca, a raíz de ello, ha expresado abiertamente su apoyo a Ucrania. En este sentido, los ciudadanos daneses (como es el caso de Oliver Sonne pues nació en Herfolge) pueden ser víctimas de violencia si pisan territorio ruso, que es donde se jugarán los amistosos.

El cuerpo técnico de la ‘Blanquirroja’ habría respetado la decisión de Oliver Sonne y dejó abierta la posibilidad de su regreso para los siguientes compromisos internacionales, incluido el inicio de la próxima fecha FIFA.

Lista oficial de los convocados de Perú para los partidos entre Rusia y Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿Por qué Oliver Sonne no fue convocado por Perú?

En medio de las especulaciones sobre la ausencia de Oliver Sonne en la lista oficial de la Selección Peruana, se conoció que el lateral pidió no ser convocado por la guerra entre Rusia vs. Ucrania y la tensión que hay contra los habitantes de Dinamarca.

¿Quién es Fabio Gruber? El defensor alemán que ya tiene DNI peruano y fue llamado por Manuel Barreto a la Selección

¿Quién es Fabio Gruber? El defensor alemán que ya tiene DNI peruano y fue llamado por Manuel Barreto a la Selección

Quedando así claro el fuerte motivo que impulsó a que Oliver Sonne pida no ser convocado por la Selección Peruana para los partidos ante Rusia y Ucrania, la situación bélica llena de tristeza al presente del planeta.

Lista de convocados de Perú para los amistosos ante Rusia y Chile

ARQUEROS

  • Pedro Gallese (35)
  • Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal
  • Diego Romero (24) – CA Banfield

DEFENSAS

  • Renzo Garcés (29) – Alianza Lima
  • Miguel Araujo (31) – Sporting Cristal
  • Luis Abram (29) – Sporting Cristal
  • César Inga (23) – Universitario
  • Matías Lazo (22) – FBC Melgar
  • Marcos López (25) – FC Copenhague
  • Cristian Carbajal (26) – Sport Boys
  • Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg
VOLANTES

  • Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal
  • Martín Távara (26) – Sporting Cristal
  • Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal
  • Jairo Concha (26) – Universitario
  • Jesús Castillo (24) – Universitario
  • Carlos Cabello (28) – ADT
  • Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre
  • Piero Quispe (24) – Sidney FC
  • Piero Cari (18) – Alianza Lima

DELANTEROS

  • Álex Valera (29) – Universitario
  • Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima
  • Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar
  • Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC
  • Joao Grimaldo (22) – Riga FC
  • Bryan Reyna (27) – CA Belgrano
  • Adrián Ugarriza (28) – Hapoel FC
  • Yordy Reyna (32) – Rodina Moscú

¿Qué día y a qué hora juega Perú vs. Rusia?

  • Miércoles 12 de noviembre – Rusia vs Perú
  • 8:00 p.m (12:00 mediodía hora peruana)
  • Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo
  • Martes 18 de noviembre – Chile vs Perú
  • 8:00 p.m (12:00 mediodía hora peruana)
  • Estadio Fisht de Sochi

Datos claves

  • Oliver Sonne no fue convocado para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile.
  • La ausencia de Oliver Sonne se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, y su ciudadanía danesa.
  • Oliver Sonne nació en Herfolge, por lo que es considerado ciudadano de Dinamarca.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
