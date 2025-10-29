¿Lo sufren Alianza Lima y Universitario? La decisión final de América de Cali ante las ofertas que llegarían por Luis Ramos

El presente de Luis Ramos en América de Cali es bastante bueno. El pasado viernes 24 de octubre le dio el triunfo a su equipo frente a Junior de Barranquilla y no hay duda de que viene en constante crecimiento, por lo que cual equipos como Alianza Lima y Universitario de Deportes seguirían interesados en contar con sus servicios pensando en la temporada 2026. No la tendrán nada fácil ya que desde la directiva colombiana ya tomaron una decisión al respecto.

Es importante mencionar que Luis Ramos se encuentra a modo de préstamo en las filas de América de Cali ya que su pase le pertenece a Cusco FC. En estos momentos, todo parece indicar que solo se quedaría en el fútbol colombiano hasta el término del año 2025, aunque una reciente noticia indica que los altos mandos de la institución han optado por iniciar las conversaciones para quedarse con el goleador y no la tendrían tan fácil.

“América de Cali ya inició los contactos y procedimientos formales para comprar el pase de Luis Ramos. La ficha del delantero peruano pertenece a Cusco FC. Sin embargo, a pesar de la primera opción del club colombiano, también hay otros dos equipos que analizan ofertar de forma importante”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de cuenta de ‘X’ respecto al futuro que le podría esperar al atacante peruano.

Fuente: @Gustavo_p4

¿Cuáles son los otros dos equipos interesados en comprar a Luis Ramos?

Si bien todavía no se ha conocido una información concreta al respecto o en todo caso tampoco se ha dado una negociación de por medio, distintas posturas en el ámbito deportivo local indican que Alianza Lima y Universitario de Deportes estarían interesados en quedarse con el pase de Luis Ramos. Cada quien con distintas expectativas pensando en la temporada 2026 y en cómo podrían potenciarse, habría que ver cómo el atacante caería en dichas planificaciones.

Si analizamos las necesidades de los compadres del fútbol peruano, en cuanto a Alianza Lima sabemos que cuentan con dos delanteros de enorme jerarquía con Paolo Guerrero y Hernán Barcos, así que en la previa es muy complicado que un fichaje llegue para ser titular automáticamente. Por otro lado, en la ‘U’ tienen a un Álex Valera recontra goleador y titular, por lo que un complemento en el área les caería como anillo al dedo si es que se animan por el hoy ‘9’ de América de Cali.

¿Cuánto cuesta Luis Ramos en el actual mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, vemos que Luis Ramos tiene una cotización internacional de 750 mil euros y lo que en soles daría un promedio cercano a los 3 millones. Ahora, distintas informaciones de medios nacionales y también internacionales aseguran que la directiva de América de Cali estaría dispuesta a desembolsar 1 millón de dólares para comprar los servicios del goleador, así que dependerá del arreglo y negociación que tengan con Cusco FC.

Fuente: Transfermarkt

