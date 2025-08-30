Piero Quispe a un paso del Sydney FC: se reveló el gigantesco sueldo que ganaría en Australia

Es casi un hecho que Piero Quispe dejará Pumas de México y fichará por el Sydney FC de Australia. Llegando la noticia desde varias fuentes internacionales, tanto el periodista Gustavo Peralta como César Luis Merlo, comentaron que el peruano está a punto de definir su nuevo club.

Y es que si bien Piero Quispe sí cuenta con continuidad en Pumas de México, el club necesita la plaza de un extranjero pues tiene planeado traer a un delantero internacional de un calibre distinto para la Liga MX.

Bajo esa situación, y confirmando que Piero Quispe jugará en el Sydney FC, es hora de conocer cuánto ganaría. Pues bien, para entender cuánto ganaría Piero Quispe en Sydney FC, primero hay que conocer cómo se manejan los sueldos en el fútbol de Australia.

Si bien los clubes tienen un límite salarial, hay excepciones por jugadores estrellas, como es el caso de Douglas Costa en Sydney FC, que gana 100 mil dólares mensuales. En ese rango, sabiendo que es extranjero y que tiene potencial, Piero Quispe ganaría entre 25 o 30 mil dólares mensuales en Sydney FC.

Piero Quispe ganará un importante monto si acepta la oferta del Sydney FC. Si bien no se reveló la cifra exacta, se sabe que Douglas Costa es el que más gana en el plantel con 100 mil dólares mensuales.

A partir de conocer cuánto gana Douglas Costa, se puede estimar que el sueldo de Piero Quispe en Sydney FC estará entre los 25 mil o 30 mil dólares mensuales.

¿Cuántos años tiene Piero Quispe?

Piero Quispe tiene 24 años pues nació el 14 de agosto del 2001. Hay que mencionar que debutó en el fútbol profesional con 19 años jugando para Universitario.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Piero Quispe vale 2,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que no es la cifra más alta que ha alcanzado, pues en el 2024 llegó a valer 2,80 millones de euros.

