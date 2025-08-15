No jugará en Liga 1 y el llamativo guiño que recibió Gianluca Lapadula en Spezia de Italia

La estadía de Gianluca Lapadula en el fútbol europeo, específicamente en Italia, empezó a tener ciertos aires de despedida durante los últimos días. Y es que se conocieron distintos rumores en donde supuestamente estuvo ligado a Sporting Cristal para convertirse en el ‘9’ en este Torneo Clausura 2025 y que incluso se dio un acercamiento, pero ahora recibió una novedad en Spezia.

Publicidad

Publicidad

Claramente, la posibilidad de que Gianluca Lapadula juegue la Liga 1 es muy complicada. Además del factor netamente económico que representaría su arribo al fútbol peruano, el aspecto familiar y personal también genera un cierto nivel de incertidumbre al nunca haber vivido en el país. Ante dicha situación es que todo parece indicar que se mantendrá compitiendo en la Serie B de Italia.

Resulta que en las últimas horas se hizo oficial la lista de jugadores que integran la plantilla total de Spezia que se alista para el inicio de una nueva temporada europea. Además, se pudieron conocer los distintos dorsales respectivos de los jugadores y el nombre de Gianluca Lapadula se pudo apreciar con el ’10’ clásico que vistió hace algunos meses cuando llegó proveniente de Cagliari.

Fuente: @SpeziaCalcio

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Gianluca Lapadula no era tomado en cuenta en la pretemporada de Spezia?

Distintos datos aseguraban que Gianluca Lapadula no fue tomado en la primera etapa de la pretemporada de Spezia debido a que no era parte de las planificaciones estelares del entrenador Massimiliano Alvini. Lo cierto es que esta situación nunca se llegó a confirmar como tal y sí se sabía que el delantero estaba en proceso de recuperación tras una complicada lesión sufrida.

A raíz de esta premisa es que se entendió la ausencia del ‘9’ de la Selección Peruana en las sesiones de trabajo del equipo italiano. La realidad de hoy indica que es parte de la delegación que se alista para el inicio de la Serie B de Italia y que incluso seguirá vistiendo el dorsal número ’10’ con el que fue una figura importante en la temporada anterior, así que veremos cuál es el papel que toma de aquí en más en cuanto a las decisiones del comando técnico.

Fuente: Spezia

Publicidad

Publicidad

Los rivales que se le vienen a Spezia de Gianluca Lapadula

Ahora que sigue siendo parte de los planes deportivos de Spezia, Gianluca Lapadula tiene en la mira dos compromisos muy importantes en este inicio de una nueva temporada europea. El primero será cuando ‘Las ‘Águilas’ enfrenten a Sampdoria por la Copa Italia el lunes 18 de agosto a las 11:30 hora local y luego cuando debuten en la Serie B de Italia frente a Carrarese Calcio 1908 el domingo 24 de agosto a las 12:00 hora local.

ver también ¿Lo lograrán? El salario que ofreció Junior de Barranquilla para sacar a Christian Cueva de Emelec