Paolo Guerrero elogió de forma impresionante a este nuevo futbolista peruano en el extranjero: “Posee un increíble potencial”

En una reciente entrevista para TV Perú Deportes, el renombrado delantero Paolo Guerrero, ídolo del fútbol peruano y con una vasta trayectoria internacional, ofreció sus valiosas reflexiones sobre el promisorio presente de Erick Noriega. Noriega, quien recientemente dejó Alianza Lima para unirse a las filas del Gremio de Porto Alegre, ha captado la atención de Guerrero por su notable desempeño y su innegable potencial.

Paolo Guerrero elogia a Erick Noriega

Guerrero, con la autoridad que le confiere su experiencia en el fútbol de alto nivel, comentó: “Erick (Noriega) tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial”. Estas palabras de Guerrero no solo resaltan las cualidades actuales de Noriega, sino que también proyectan un futuro brillante para el joven talento. La mención de la “personalidad” de Noriega subraya su capacidad para desenvolverse en entornos de alta presión, un atributo crucial para triunfar en el fútbol profesional.

El capitán de Alianza Lima y la Selección Peruana, quien ha sido objeto de constantes elogios por su talento y su capacidad competitiva en torneos de categoría, compartió además las impresiones de sus colegas brasileños. Guerrero relató: “Recibí mensajes de amigos en Brasil donde me cuentan que Erick (Noriega) jugó muy bien y que la gente de Gremio está muy agradecida porque ha llegado un gran jugador”. Estos comentarios, provenientes de un círculo tan cercano al fútbol brasileño, validan aún más el impacto inmediato de Noriega en su nuevo equipo y la favorable acogida que ha tenido entre los aficionados y la prensa local.

Erick Noriega apadrinado por Paolo Guerrero

La gratitud expresada por la gente de Gremio es un claro indicio de que Noriega no solo ha cumplido, sino que ha superado las expectativas iniciales. Estos elogios de Paolo Guerrero hacia Erick Noriega adquieren una relevancia especial al llegar poco después de su debut con la camiseta de Gremio, un partido que disputó nada menos que contra el poderoso Flamengo. En dicho encuentro, Noriega capturó todas las miradas de los presentes en Porto Alegre, una ciudad que Paolo Guerrero, a sus 41 años, conoce a la perfección.

La familiaridad de Guerrero con el ambiente futbolístico de Porto Alegre y su profundo conocimiento del fútbol brasileño hacen que sus consejos y elogios sean particularmente valiosos y oportunos para Noriega en esta nueva etapa de su carrera. La experiencia de Guerrero le permite entender los desafíos y las oportunidades que Noriega enfrentará en el fútbol brasileño, lo que confiere un peso adicional a sus palabras de aliento y reconocimiento.

Erick Noriega junto a Paolo Guerrero. (Foto: X).

