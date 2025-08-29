Rumbo a Sydney FC y el compañero de Piero Quispe en Pumas que empieza a despedirlo: “Le voy a desear lo mejor”

Durante las últimas hora se pudo conocer que Piero Quispe cambiaría de continente y se mudaría a Australia para defender la camiseta de Sydney FC. Lejos de las planificaciones estelares de los Pumas de la UNAM al querer liberar un cupo de extranjero en la plantilla, el volante ya empieza a recibir algunos mensajes de despedida por parte de uno de sus compañeros más cercanos.

En principio, fue el periodista argentino César Luis Merlo quien informó lo que sería el acuerdo entre Piero Quispe y Sydney FC, el equipo más importante y prestigioso de Australia. A través de su cuenta oficial de ‘X’ dio detalles sobre el acuerdo de palabra que ya existiría entre las partes implicadas, así que en el papel solo restaría la confirmación oficial de las instituciones implicadas.

En cuanto a los más recientes mensajes de despedida, en esta ocasión fue Adalberto Carrasquilla quien tomó la palabra para mostrar sus deseos hacia un Piero Quispe que tendría las maletas listas para probar suerte en otro equipo. “Yo siempre le voy a desear lo mejor. Si le toca irse le pido que siga creciendo y madurando como futbolista. Le queda mucha carrera por delante y tiene que madurar muchas cosas. Sabemos que es un jugador importante”; enfatizó.

¿Qué más dijo Adalberto Carrasquilla sobre la inminente salida de Piero Quispe de Pumas?

Adalberto Carrasquilla, mediocampista panameño de los Pumas de la UNAM, habló el día de hoy en conferencia de prensa y no dudó en dar detalles sobre la relación que lleva con Piero Quispe. Además, confesó que mantienen conversaciones para darle consejos y así notar un mayor crecimiento de un jugador que empezó muy bien cuando llegó a la Liga MX, pero que al parecer deberá cambiar de rumbo.

“Aún no es oficial. No sabemos que va a pasar con él. No podríamos dudar de su capacidad como jugador y como persona, me llevo muy bien con él. La decisión que vaya a tomar la directiva, espero lleguen a un acuerdo. Creo que lo han manejado muy bien porque él está contento aquí. Siempre le deseo lo mejor y que siga creciendo. Yo siempre hablo con él para aconsejarlo”; dijo el volante.

Los equipos que también mostraron interés en el fichaje de Piero Quispe

Si bien todavía quedaría esperar por el anuncio oficial, todo parece indicar que Piero Quispe jugará en Sydney FC de Australia. Ahora, no fue el único equipo interesado en contar con sus servicios ya que también se supo conocer que clubes de la Liga Argentina como Rosario Central y San Lorenzo estuvieron preguntando por él. Quien tampoco se quedó atrás fue Panetolikos FC de la Superliga de Grecia, aunque al parecer las presuntas ofertas no dieron para más.

