Piero Quispe se va de Pumas: el insólito nuevo destino que lo aleja de la Selección Peruana

Piero Quispe tendría todo listo para convertirse en nuevo jugador del Sydney FC luego de confirmarse que no continuará en Pumas UNAM. Cabe resaltar que, dicho el club australiano tiene como ídolo al portero Andrew Redmayne, recordado en Perú por su papel en el repechaje rumbo a Qatar 2022.

El volante nacional, pese a haber sumado minutos como titular, no logró consolidarse en el cuadro mexicano. Ante este escenario, se optó por una salida al fútbol australiano.

Piero Quispe se va a Australia

La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien señaló en sus redes sociales que el jugador partiría cedido por una temporada, con el objetivo de liberar una plaza de extranjero en el equipo ‘auriazul’.

“Pumas acuerda de palabra la salida de Quispe a Australia y libera el cupo para fichar a un ‘9’“, señaló.

¿Cuándo se oficializará su fichaje?

El mencionado comunicador también detalló que el futbolista de 24 años se unirá al Sydney FC en calidad de préstamo sin costo, aunque con una opción de compra incluida en el acuerdo entre ambos clubes.

Para cerrar la operación, únicamente falta que Quispe pase los respectivos exámenes médicos y físicos. De superar esas evaluaciones, quedará habilitado para firmar y ser presentado oficialmente.

Sin minutos en la Selección Peruana

Óscar Ibáñez presentó su lista de convocados para los duelos ante Uruguay y Paraguay por el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026, y una de las grandes ausencias fue la de Piero Quispe.

Si bien el mediocampista venía teniendo minutos en Pumas, su no llamado estaría más relacionado a una decisión técnica, ya que en una anterior citación con la ‘bicolor’ tampoco sumó minutos, mientras que ahora se optó por nombres como Jairo Concha y Alessandro Burlamaqui.

