“Información falsa” y “Afecta mi imagen”: la contundente respuesta de Eryc Castillo tras una presunta agresión a su esposa

En la previa del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, una noticia respecto a Eryc Castillo generó una tremenda sorpresa en el medio local. El atacante ecuatoriano era tendencia por una supuesta agresión a su esposa y con lo cual habría sido denunciado que finalmente obtuvo una drástica respuesta por parte del mismo protagonista a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo al diario local ‘Extra‘, se filtró la información de que Eryc Castillo habría sido denunciado por un posible feminicidio ocurrido el pasado 8 de octubre en el distrito de Miraflores. “El futbolista ecuatoriano, quien juega como delantero en el Alianza Lima, podría truncar su carrera deportiva luego que su esposa lo denunciara. La presunta amante habría enviado varias fotos en las que se luce junto al jugador y con sus prendas de vestir, como evidencia de que había pasado la noche con él en su propio dormitorio”; publicaron.

Fuente: ‘Extra’

Si bien no se tuvieron mayores detalles de este polémico caso, el cual incluso tuvo injerencia en informaciones policiales, durante las últimas horas fue Eryc Castillo quien por medio de su cuenta oficial de Instagram emitió un comunicado para aclarar el asunto. Desmintió cualquier clase de acusación en su contra y enfatizó en que este tipo de escenarios solo perjudican su imagen cuando hoy en día el entorno familiar en el que vive es totalmente tranquilo.

El comunicado de Eryc Castillo tras ser denunciado por presunta agresión

“Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales. Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad”; comentó en primera instancia ‘La Culebra‘ en Instagram.

Fuente: @culebra_31

Siguiendo en esta misma línea, el atacante ecuatoriano de Alianza Lima aseguró que esta clase de situaciones y escenarios negativos de acusaciones perjudican a sus seres queridos cuando sostiene que lo dicho no tiene razón de ser. “La difusión de información falsa no solo afecta a mi imagen personal, sino también la tranquilidad de mi entorno familiar. Agradezco a quienes han mostrado su apoyo y comprensión”; finalizó en su comunicado.

No es la primera vez que un futbolista de Alianza Lima es denunciado presuntamente por agresión

Si bien las informaciones se mantienen en curso y no hay una sanción concreta de por medio, el nombre de Pablo Ceppelini también fue tendencia durante las últimas semanas tras ser denunciado por presunta agresión. Una influencer en su país sostuvo que el volante de Alianza Lima la agredió y habló en televisión nacional respecto al tema. Es así que no es la primera vez que un futbolista de La Victoria está inmerso en estos escándalos, por más que se mantengan en investigación y se conozcan de comunicados en donde desmienten versiones.

Fuente: Amor y Fuego

