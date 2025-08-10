Se armó una nueva novela alrededor de Christian Cueva con una posible salida de Emelec a solo semanas de llegar a Ecuador. Esto después que se confirmó el interés de un grande de Colombia para ficharlo. La noticia ha hecho que el aficionado del ‘bombillo’ esté nervioso ante una posible venta de su estrella. Por eso ya hubo una primera respuesta por parte del mismo presidente del club.

Hace unos días atrás en una entrevista que hizo Silvio Valencia a Edgar Ospina en su canal de Youtube se dio la gran noticia. Según el entrenador colombiano, Junior de Barraquilla está muy interesado en contratar a ‘Aladino’, quien no estaría muy contento en Ecuador. Incluso mencionó que el ‘Tiburón’ paga muy bien como para intentar convencer al futbolista nacional.

Christian Cueva con camiseta de Emelec.

Esta noticia llegó hasta Ecuador en donde se ha comenzado a especular sobre la salida del mediocampista patrio. Por esa razón el Presidente de Emelec, Jorge Guzmán habló con la prensa para dar a conocer la situación del futbolista. Explicando el gran cariño que ‘CC10’ ha logrado adquirir sobre la institución.

“Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que el jugador y las condiciones económica que se presentan sigan siendo favorables para que el jugador continúe en el plantel”, fue lo que explicó al medio KCH Radio.

¿Christian Cueva se quedará en Emelec?

De igual forma, Jorge Guzmán dio a conocer la intensión que tiene el club para poder continuar con ‘Aladino’. Esto debido a que lo consideran como una de las figuras del equipo, el mismo hincha ya lo ve como uno de sus grandes referentes, lo cual ha hecho que se gane un espacio en el plantel con mucha facilidad y sobre todo lo vean como un posible líder.

“Sabemos que es un futbolista muy querido por la hinchada en tan poco tiempo. Nosotros lucharemos para que el próximo año también continúe“, fue lo que agregó. Esto deja en claro lo mucho que ha hecho el peruano en poco tiempo, llegando a ser considerado para que pueda mantenerse en la temporada 2026.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Su gran momento con Cienciano a inicio de año en la Liga 1 y Copa Sudamericana ayudaron a que vuelva al extranjero. Lo que le permitió estar nuevamente en un ritmo internacional de importancia, algo que se le venía pidiendo desde años atrás. Pues se había dedicado a los escándalos más que ha jugar al fútbol.

El festejo de Cueva con Barco para el 2-0 de Emelec.

Es así como en Emelec llegó con buen ritmo, permitiéndole jugar un total de ocho encuentros, haciendo dos goles y dos asistencias hasta la fecha. No obstante, en este momento no está jugando debido a una lesión que lo ha alejado de las canchas. En este caso no solo el ‘Bombillo’ espera su pronta recuperación, sino también la Selección Peruana.

