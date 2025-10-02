Primer título de Kenji Cabrera como profesional: aporte de Thomas Müller fue clave en Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera celebró su primer título como profesional gracias a Thomas Müller y compañía. Es que su equipo, Vancouver Whitecaps, se consagró tetracampeón del Canadian Championship. Goleó 4-2 al Vancouver FC con un gol de penal del alemán, ex Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

Vancouver Whitecaps sumó el quinto título de su historia en este Campeonato Canadiense, de los cuales han sido campeones en las últimas cuatro ediciones (2015, 2022, 2023, 2024 y 2025). Es el segundo equipo más ganador de este torneo, sólo superado por Toronto FC, que lo ganó en ocho ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 y 2020).

Kenji Cabrera hizo su aporte en esta final ante Vancouver FC al ingresar al minuto 68. Jugó como un mediocampista/extremo por la derecha, lo que muestra que todavía el entrenador Jesper Sørensen no le encuentra su lugar en el campo. Pese a ello, cumplió con 15 toques de balón, 9 de 10 pases concretados y un regate completado, entre sus estadísticas más destacadas, según Sofascore.

Thomas Müller y Kenji Cabrera celebran su primer título juntos en Vancouver Whitecaps

Los Whitecaps apostaron fuerte en el último mercado con las contrataciones de Thomas Müller y Kenji Cabrera, pensando no solamente en el Campeonato Canadiense sino también en la Major League Soccer (MLS).

Publicidad

Publicidad

ver también Al mismo tiempo que Messi marcó doblete, Kenji Cabrera anotó su primer gol con Vancouver Whitecaps en la MLS

Por lo pronto, el primer objetivo está cumplido, luego de la buena actuación ante Vancouver FC. Los ‘Caps’ lo sentenciaron en los primeros minutos con dos goles en 10 minutos: Ali Ahmed a los 5 minutos y al 10, Thomas Müller, de penal le dieron el 2-0.

Si bien el rival llegó al descuento al minuto 35, Ahmed amplió la ventaja un minuto después para el 3-1. Y, sobre el final, Ryan Gauld decoró el resultado con otro gol para descontar del rival de la ciudad. Fue 4-2 para que Müller y Cabrera celebren su primer éxito en Canadá.

Publicidad

Publicidad

Kenji Cabrera celebra el Canadian Championship donde estuvo en tres partidos. Tuvo minutos en los dos partidos de la semifinal ante el Forge FC e ingresó en esta final ante Vancouver FC. En total, disputó 54 minutos donde no marcó goles ni dio asistencias.

¿Cuándo es el próximo partido de Vancouver Whitecaps?

Tras finalizar su actuación en el Campeonato Canadiense, Vancouver Whitecaps no tendrá mucho tiempo para celebración, ya que debe concentrarse en la MLS. El próximo domingo 5 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora Perú) enfrentará a San José Earthquakes en una nueva semana de la liga más importante de los Estados Unidos. El partido se podrá ver en vivo por el Season Pass de la MLS por Apple TV.