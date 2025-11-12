Se reveló la fecha límite y monto que América de Cali deberá pagar por el fichaje de Luis Ramos

Si bien ahora mismo el enfoque está puesto en los amistosos internacionales de la Selección Peruana, no podemos perder de vista a los jugadores que militan en el exterior y lo hacen en gran medida. Este es el caso de un Luis Ramos que ya se ganó un lugar en América de Cali y que incluso ahora tendría una alta posibilidad de que pueda quedarse en dicho club al revelarse las condiciones de su traspaso.

Teniendo en cuenta que Luis Ramos sigue perteneciendo a las filas de Cusco FC y que en estos momentos está a préstamo en América de Cali, sus rendimientos a lo largo de los últimos meses han evidenciado un enorme acople dentro del sistema de juego de los colombianos y por ello es que los directivos ya saben cuánto deberán pagar por sus servicios y hasta cuándo tienen para hacerlo.

“El presidente ha dicho que quiere comprar el pase, pero no lo ejecuta todavía. La fecha límite para ejecutar la compra del pase de prioridad que tiene América de Cali con Cusco, dueño del pase, es el 25 de noviembre. Luego de esto, puede cerrar con México, Perú u otro equipo de Colombia. Luis Ramos vale un millón y medio de dólares”; informó el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

¿Por qué Luis Ramos no fue convocado por Perú para la fecha FIFA de noviembre?

En principio, mucho se habló de que Luis Ramos había solicitado una especie de permiso especial para no ser convocado a la Selección Peruana y así quedarse en América de Cali para disputar el partido de semifinal de vuelta por la Copa Colombia frente a Atlético Nacional, pero no fue así. Luego se pudo conocer que simplemente se trató de una decisión de Manuel Barreto.

El entrenador de la Selección Peruana, junto a su comando técnico, optaron por otros nombres para los duelos amistosos frente a Rusia y Chile en territorio europeo para la fecha FIFA de noviembre. En conclusión, Luis Ramos sigue totalmente identificado y comprometido con el equipo de todos, así que ahora le tocará definir su futuro más cercano para que pueda seguir enfocado en mejorar.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

Luis Ramos llegó a América de Cali en febrero de este año 2025 y poco a poco empezó a ganarse un nombre en las planificaciones estelares del equipo. En lo que va de la presente temporada, el atacante nacional lleva 13 goles y 3 asistencias, con lo cual existiría una intención real de la directiva colombiana en quedarse con sus servicios y es muy probable de que en los próximas días se conozcan novedades de la negociación que puedan tener con Cusco FC.

